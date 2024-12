El Gobernador Conmemoró el Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero

En el marco del Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de la Medalla al Mérito de Enfermería Chiapas 2024 a la enfermera Martha Lilia Hernández Ramírez, en reconocimiento a su loable labor y al esfuerzo y dedicación que día con día realiza a favor de la salud de las personas.

Señaló que las enfermeras y los enfermeros son verdaderos ángeles de batas blancas que ponen su vocación y corazón para auxiliar a quienes lo necesitan, sin desistir en su responsabilidad de salvar vidas; asimismo, dijo que no sólo trabajan por el compromiso de cumplir su tarea, sino que siempre tienen la disposición, la paciencia y el cariño de entregar todo a cambio de la salud, además de brindar apoyo emocional y espiritual a sus pacientes.

“He visto en muchos hospitales a enfermeras y enfermeros que no sólo cuidan celosamente la salud de sus pacientes de forma profesional, sino que a veces los veo rezar para darle tranquilidad espiritual a la gente que atienden. Los he visto llorar junto a sus pacientes, porque cuando están con ellos demuestran su verdadera vocación de servir a quien en el momento se siente más débil y necesita fuerzas”, expresó.

Por ello, refrendó el compromiso de seguir trabajando en equipo y fortalecer el sistema de salud pública, garantizando el acceso universal y gratuito a los servicios médicos y hospitalarios, pero sobre todo respaldar la loable labor de estos profesionales que representan energía, fortaleza y grandeza, al dar bienestar y cuidar de todos con la mayor prioridad, desde la atención primaria de la salud.



Finalmente, Escandón Cadenas aseguró que en Chiapas se cuenta con suficiente recurso humano, económico y material para la salud, sin embargo, lo más importante es seguir practicando la prevención y mantenerse en óptimas condiciones, pues este factor, subrayó, es lo que da la fuerza y energía al ser humano para seguir adelante.La ganadora de la Medalla al Mérito de Enfermería Chiapas 2024, Martha Lilia Hernández Ramírez, manifestó su agradecimiento por esta medalla que, dijo, es el resultado de su esfuerzo y dedicación en su trayectoria profesional, así como un estímulo a continuar en el camino de la perseverancia y superación.“Saber que mi trabajo ha tenido un impacto positivo es gratificante y me motiva a continuar enriqueciéndome de nuevos conocimientos para desarrollar más habilidades que sean positivas en la sociedad”, expresó en su discurso.En tanto, el ganador de la Medalla al Mérito de Enfermería del año pasado, Elías Ruiz Jiménez, dio la semblanza sobre la vida y trayectoria de la actual galardonada, a quien reconoció por su gran vocación, además de señalar que, con 10 años de servicio como enfermera militar, se ha desempeñado en diferentes áreas, recibiendo hoy el reconocimiento de sus compañeras y compañeros.El encargado del despacho de la Secretaría de Salud, Francisco Arturo Mariscal Ochoa, sostuvo que la Medalla al Mérito de Enfermería es un reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores de la salud que se caracterizan por su vocación de servicio y por su visión de proveer el cuidado del paciente bajo estándares de calidad y seguridad.Detalló que en el estado son más de 12 mil 259 profesionales de la salud de enfermería, que representan más del 49 por ciento de la fuerza de trabajo, quienes suman esfuerzos para atender a la población y sacar adelante el sistema de salud en Chiapas.Por último, agradeció a las enfermeras y los enfermeros de los sectores público y privado por sus aportaciones a la construcción de una sociedad más justa, solidaria, participativa, responsable y autónoma.