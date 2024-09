Urge Más Policías Investigadores en el País

Afirman que Varios Casos se Encuentran Rezagados por Falta de Personal.

*ABOGADOS AFIRMAN QUE ES NECESARIO UN MAYOR NÚMERO DE ELEMENTOS, PARA ATENDER UN SINFÍN DE DENUNCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio del 2024.- La situación de inseguridad en todo el país es algo que no se puede esconder, y esto refleja muchas deficiencias en la procuración de justicia, y en donde están haciendo falta policías investigadores como parte de todo ese cuerpo auxiliar del Ministerio Público, dio a conocer en entrevista el Doctor en Derecho en Ciencias Jurídicas, Manuel de Jesús Márquez González.

Este tema aseguró, no es exclusivo de nuestra entidad, es prácticamente en todo el territorio nacional, lo cual se empezó a sentir con mayor fuerza hace un año con la aparición de diversos problemas de inseguridad.

En el caso de nuestro Estado, comentó que se agudizó el problema en la región limítrofe con Guatemala, en municipios como Belisario Domínguez, Motozintla, Mazapa de Madero, Amatenango, Frontera Comalapa, Chicomuselo, entre otros municipios, en donde ya no se puede transitar por tanta inseguridad.



Toda esta problemática no tardará en llegar a los juzgados, apuntó, porque en este momento el rezago se encuentra en la procuración de justicia, en las Fiscalías.“El personal con el nuevo sistema penal acusatorio, uno de los personajes importantísimos es el policía ministerial, que debe de ser un investigador científico preparado técnicamente, pero son el ‘tremendo desastre’, porque ellos no alcanzan a comprender la importancia de la investigación criminal que recae en ellos, en los peritos, en todo ese cuerpo auxiliar al Ministerio Público como lo señala, el artículo 21 constitucional de nuestra Consejería Federal”, expuso.Márquez González precisó que no es un tema de capacitación, el problema señaló es que no son suficientes, y eso hace que todo se burocratice y retrase la procuración de justicia, prueba de ello son las estadísticas en donde se han incrementado los delitos dolosos, culposos, asaltos, extorsión, de robos, violación, y más.En este contexto agregó que las denuncias se dan, pero no es suficiente, porque surge la tramitología, la burocracia, la lentitud en la atención de la Procuración de Justicia, desafortunadamente tenemos que hacernos hacia el interior nosotros mismos una reflexión, de por qué estamos fallándole a la población. EL ORBE/ JC