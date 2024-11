Supervisa REC Obra del Parque Morelos Bicentenario en Tuxtla

El Gobernador Recorrió los Trabajos de Remodelación de Este Espacio Emblemático

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas realizó el seguimiento de supervisión a los trabajos de reconstrucción del Parque Morelos Bicentenario, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, donde informó que la remodelación de su infraestructura y de los distintos espacios recreativos registra un avance de aproximadamente el 80 por ciento.

Tras recorrer la obra, el mandatario señalo que este espacio representativo para la capital no sólo es un referente que enmarca acontecimientos históricos para la entidad, como la Federación de Chiapas a México, sino que se consolidará como un parque recreativo importante, con espacios amplios y dignos de convivencia, que defiende la ecología y la diversidad.

“Me da satisfacción venir a supervisar la rehabilitación de este espacio público, que no solo quedará bonito y atractivo, sino también seguro. Se está trabajando bajo las normas de calidad y de seguridad para entregar un parque agradable, que todas y todos lo puedan disfrutar, no sólo para la recreación y convivencia familiar, sino también para que puedan ejercitarse”, expresó.

Reconoció el trabajo comprometido de las y los obreros y empresarios de la construcción del estado, al tiempo de subrayar que para su gobierno, este tipo de acciones representa justicia social para el pueblo, porque genera empleo local, otorgando un beneficio integral para la mano de obra chiapaneca.

En ese marco, Escandón Cadenas explicó que este escenario representado por el Monumento a la Bandera tiene un gran valor por las dos esculturas femeninas que se saludan de manera fraterna, con un apretón de manos que simboliza la federación de esta entidad a la República Mexicana, dando un mensaje de igualdad de género, pese a que en esa época, en 1943, la mujer estaba restringida en su participación política hasta el siglo XX, donde se empiezan a reconocer sus derechos.



La secretaria de Obras Públicas, Claudia Baca Esquinca, dio a conocer que actualmente esta obra lleva un avance del 74 por ciento; detalló que se ha realizado la demolición, renovación y la rehabilitación de las instalaciones del Parque Morelos, así como instalación de iluminación escénica, señaléticas, entre otras acciones.Destacó que se continúa trabajando con intensidad para culminar antes del 13 de septiembre y entregar una infraestructura urbana digna y de calidad, la cual representará una transformación física y un renovado sentido de identidad y de cohesión para la población.Por su parte, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, indicó que se realizó un dictamen de riesgo previo, a fin de verificar las condiciones del suelo y subsuelo, así como de los materiales, esto para asegurarle a la ciudadanía que esta sea una obra segura y que cumple con las normas oficiales de calidad mexicanas.El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Juan José Solórzano Marcial, precisó que este parque está integrado a una red de inmuebles y sitios que tienen que ver con la historia y memoria colectiva de Chiapas y Tuxtla Gutiérrez, reuniendo valores históricos, y que logra hacer sentir orgullosos de ser chiapanecos y mexicanos.Cabe mencionar que tendrá áreas seguras, familiares, peatonales y con mejor movilidad. Contará con juegos, área concesionada de locales comerciales, jardineras apergoladas y con vegetación, espejo de agua con canoas y un busto de José María Morelos y Pavón.Inaugura Pavimentación en la Colonia PotinaspakEn la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico y el mejoramiento integral de la Avenida Gardenias de la colonia Potinaspak, de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que el gobierno de la Cuarta Transformación invierte los recursos públicos en la consolidación de obras y acciones prioritarias que generen bienestar, seguridad, progreso y una mejor calidad de vida al pueblo de Chiapas.Subrayó que la Avenida Gardenias, considerada una de las principales vialidades de la colonia, quedó muy bonita y digna, como lo merecen las tuxtlecas y los tuxtlecos, porque aunado a la pavimentación con concreto hidráulico y la construcción de banquetas y guarniciones, se rehabilitaron los drenes pluviales y sanitarios y la tubería de agua potable, además de la instalación de luminarias, entre otras obras estéticas y peatonales.“Antes la vialidad era un barranco, no se podía transitar con los vehículos, ni caminar, porque era muy peligroso, el abandono de la zona hacía ver en malas condiciones a las viviendas, pero hoy entregamos una obra bien hecha para que el pueblo pueda disfrutarla. Esta infraestructura vial facilitará el traslado hacia zonas escolares, laborales y de servicios médicos, y también ayudará a detonar el comercio y las inversiones”, apuntó al invitar a las y los vecinos a cuidarla porque es patrimonio del pueblo.Escandón Cadenas sostuvo que, hasta el último día de su gobierno, no escatimará recursos ni esfuerzos para sacar adelante las necesidades más sensibles de la población, especialmente de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad y de quienes antes no eran visibilizados o no eran tomados en cuenta por sus autoridades. Boletín Oficial