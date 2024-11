En Tapachula, Entrega REC Medicamentos y Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad

Destacó que se contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente.

*DE GIRA POR EL SOCONUSCO, EL GOBERNADOR SUBRAYÓ QUE NO SE ESCATIMAN RECURSOS PARA GARANTIZAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD.

En Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó medicamentos especializados y apoyos del proyecto “Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad 2024”, a habitantes de los municipios de la Región Soconusco, donde sostuvo que el gobierno de la Cuarta Transformación no escatima recursos para garantizar bienestar y una mejor calidad de vida a la población, especialmente a los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Destacó que al inicio de su administración había un rezago de más de tres años en la entrega de ayudas técnicas, pero gracias a que el presupuesto público se cuida y se invierte en este tipo de iniciativas sensibles y humanitarias, no solo se acabó con esta problemática, sino que se ha ampliado el número de personas beneficiadas, lo que demuestra que cuando hay voluntad se puede contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria e incluyente.

“Nosotros no vemos personas con discapacidad sino a guerreras y guerreros, a gente fuerte y valiente que enfrenta la vida con la frente en alto y que en todo momento lucha para vivir mejor, así que, tengan la certeza de que no están solos, ahora tienen a su gobierno. Hasta el último día de mi administración, vamos a invertir para que el pueblo tenga todo lo necesario para vivir bien y con mayor calidad”, apuntó.

Tras precisar que en Tapachula se llevan a cabo obras de infraestructura como la construcción del Paso a Desnivel Vehicular “San Juan”, la ampliación del Libramiento Sur y proyectos en materia de salud, educación, vialidades, servicios públicos y otros rubros, lo que detonará la economía, el comercio y el turismo en el Soconusco, el mandatario reiteró el llamado a reforzar la prevención del Dengue, Zika y Chikungunya, ante la temporada de lluvias, y sumarse al combate de estas enfermedades.



La directora general del Sistema DIF Chiapas, Karina Martínez López, detalló que con una inversión de más de 2 millones de Pesos, en esta ocasión se entregaron 958 ayudas técnicas, como sillas de rueda, bastones, andaderas, lentes de armazón, entre otros, así como medicamentos neurológicos, en beneficio de 590 pacientes de 15 municipios de la Región Soconusco.Inaugura Área de EsparcimientoCanino del Parque EcológicoEn la inauguración de la construcción del área de esparcimiento canino del Parque Ecológico del municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que, además de atender una de las demandas más sensibles de la población, con la apertura de este espacio, único en su tipo en la entidad, se fortalece la convivencia social y se contribuye al bienestar de los animales de compañía.Subrayó que la construcción de este proyecto es resultado de las propuestas ciudadanas ante el deseo de contar con un lugar para ejercitarse junto a sus perros, y hoy se puede constatar que las personas que acuden a este parque ecológico no sólo pueden establecer relaciones humanas sino también disfrutar de momentos agradables y felices junto a sus mascotas.“Esta obra fue posible porque escuchamos las peticiones y trabajamos junto a los habitantes de Tapachula. Estamos convencidos de que este parque con área de esparcimiento canino, que cuenta con los lineamientos para garantizar la salud y el bienestar de las mascotas caninas y la seguridad de sus dueños, se volverá emblemático en el Soconusco, en Chiapas y en el Sureste, porque es el primero en su tipo y uno de los más bonitos del país”, apuntó.Escandón Cadenas sostuvo que estas acciones reafirman que Chiapas está evolucionando porque ahora se impulsan obras prioritarias y de alto impacto social que buscan mejorar la calidad de vida de la población a través de entornos saludables y seguros que se caracterizan por el cuidado del medio ambiente y de la protección animal. Boletín Oficial