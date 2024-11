Se reúne REC con Integrantes del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas

El Mandatario Estatal subrayó que Chiapas tuvo un avance muy importante en la digitalización de trámites y procesos notariales, lo que favoreció a facilitar y agilizar los servicios.

Durante el encuentro de salutación con las y los integrantes del Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les agradeció el trabajo honesto, sensible, humanista, de corazón y con base en el pleno respeto de los derechos humanos y las normas jurídicas enmarcadas en la Constitución Mexicana que realizaron a favor del pueblo, a lo largo de los últimos seis años.

“He tenido y tengo mucha fe en el notariado de Chiapas, hace algunos años veíamos con preocupación que esta profesión tan noble y transparente se estaba desviando con algunos actos que se llevaban a cabo de manera falsa o eran una simulación de actos jurídicos, pero esto se combatió porque no era justo que esto siguiera, pues lo que debemos hacer es garantizar al pueblo la confianza de que sus bienes y patrimonios están a salvo y en manos de buenos notarios y notarias”, apuntó.

Tras expresar su orgullo de haber trabajado junto al notariado chiapaneco a favor del bienestar y el progreso de la entidad, el mandatario manifestó su deseo de que los errores que se originaron por la falta de respeto y de la actuación fuera del marco del derecho de unos cuantos sean historia y que no vuelvan a suceder, porque ser notaria o notario es una labor de alta responsabilidad que es conferida para hacer justicia y dar seguridad jurídica a la población, especialmente a los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.

“Me llevo un gran recuerdo de lo que hemos logrado juntos. Me voy muy agradecido y les digo de todo corazón que cuentan con un amigo, con un servicio público que siempre buscará el bienestar del pueblo de Chiapas y de México”, expresó.



En este marco, Escandón Cadenas subrayó que en este Gobierno de la Cuarta Transformación, en Chiapas se tuvo un avance muy importante en la modernización y digitalización de los trámites y procesos notariales, lo que favoreció a facilitar y agilizar los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, al tiempo de precisar que esto constituye poner las bases para que la entidad sea un ejemplo nacional en esta materia.Al señalar que este encuentro es una oportunidad para renovar el compromiso con la fe pública y elevar la calidad del servicio notarial, la presidenta del Consejo Estatal de Notarios del Estado, Rosario Chacón Sánchez, refrendó la convicción de continuar trabajando juntos, gobierno y notarios, bajo los lineamientos éticos para seguir construyendo un estado donde prevalezca la legalidad y la confianza.En tanto, el titular de la Notaría 184 de Tuxtla Gutiérrez, Julio César Cancino Corzo, enalteció las políticas públicas eficaces del Gobierno del Estado, así como la obra material y social que está a la vista: “Es un estilo de gobernar, significado por la mesura y el ejercicio responsable del poder político. Usted ha gobernado sin represión, pero con firmeza. Solo en un Estado de Derecho es posible prosperar y convivir de manera sana y civilizada”.Resaltó que el mandatario estatal no distribuyó notarías a discreción como lo aconsejaban viejas prácticas nocivas; modernizó el registro público de la propiedad y el comercio, con la digitalización que, dijo, ya es una realidad y pronto agilizará los trámites notariales. Asimismo, refirió que el mayor logro de este gobierno es haber reducido la pobreza en Chiapas, por encima del promedio nacional.Finalmente, el presidente del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez dijo que las y los notarios, son mujeres y hombres que ayudan a dar certeza a los actos jurídicos, guardianes de la fe pública y garantes de la seguridad jurídica de los trámites y documentos que regulan la vida cotidiana. Reconoció su contribución a la modernización y simplificación de los trámites haciéndolos más accesibles y eficientes.Asistieron: el notario Gerardo Pensamiento Maldonado; y las notarias, Ruth Aurelia Pensamiento Morales y Josefina Vázquez Gutiérrez.