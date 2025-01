Donald Trump Asume por Segunda Vez la Presidencia de EEUU; Cancela CBP ONE y Declara Terroristas a los Cárteles de la Droga

El político se convierte en el presidente número 47 de los Estados Unidos;

Ciudad de México; 20 de Enero de 2025.- Donald Trump juró como nuevo Presidente de Estados Unidos en lo que es su segundo mandato al frente de una de las naciones más poderosas del mundo.

El republicano juró ante el Presidente de la Corte Suprema de EU y se convirtió así en el Presidente 47 de Estados Unidos.

«Juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y que, con lo mejor de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos», dijo en su juramento.

Previamente tomó juramento el vicepresidente JD Vance, quien estuvo rodeado de su familia.

Tras Investidura de Donald Trump, Cancelan Citas de CBP One

Mientras Donald Trump rendía protestaba como nuevo presidente de Estados Unidos, en la frontera de México, la aplicación CBP One anunció que las citas existentes ya no son válidas y dejó de funcionar para programar nuevos turnos de gestionar el ingreso legal de migrantes a la Unión Americana.



«Es muy doloroso. Estamos amenazados de muerte en Chiapas, venimos huyendo de la violencia y no tenemos más opción que ir a Estados Unidos», dice Rosa a EL UNIVERSAL quien, al mismo tiempo, presiona las diferentes opciones del menú Traveler en la aplicación.Apenas Donald Trump pronunciaba su discurso que fijó límites claros y rígidos para los migrantes a Estados Unidos cuando, en el albergue Juventud 2000, de Tijuana, en Baja California, familias lloraron mientras revisaban con desesperación sus teléfonos móviles y hacían llamadas a otras personas que conocieron en el camino a este estado para avisarles que CBP One quedó inservible.Rosa, que viene acompañada por ocho integrantes más de su familia, entre ellos su esposo, sus hermanos y sus hijos, está preocupada. Buscó una cita desde noviembre. Como ella hay otras decenas de migrantes que huyen de la crisis económica en Venezuela, de la violencia en Michoacán y de condiciones de vida precarias en Honduras, que ya no podrán cruzar de forma legal a Estados Unidos.Mientras en la garita de Nogales, Sonora, con maletas en mano, un grupo de casi una docena de migrantes venezolanos y colombianos, entre ellos menores de edad, fueron informados de que las citas para el CBP One habían sido ya canceladas.A prácticamente unos metros de Estados Unidos y con rostros de preocupación y tristeza, el grupo de migrantes analizaba que hará tras está decisión migratoria del nuevo gobierno encabezado por el presidente Donald Trump.Familias se rehúsan a dejar la fila para citas CBP One.En esta frontera, una familia venezolana se rehusa a dejar la fila y esperará hasta las 16.00 horas cuando Trump haga oficiales las órdenes ejecutivas, sobre las cuales ha adelantado el sentido en que se aplicarán.En su discurso de investidura como Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que expulsará a quienes permanecen ilegalmente en su país, considerándolos criminales y anunció la ley que declara terroristas a los cárteles mexicanos del crimen organizado.Aunque en esta frontera se percibe una aparente calma, se respira la incertidumbre en el ambiente.Sobre todo, por la cancelación de las citas del CBP One, que fueron consideradas por migrantes como un fuerte golpe a sus aspiraciones por conseguir asilo político en el vecino país.Mandato de Trump Inicia con Agresivo DiscursoPrimero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Reinstauraremos mi política de permanecer en México. Pondré fin a la práctica de captura y liberación. Y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.Bajo las órdenes que he firmado hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. E invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos. Como Comandante en Jefe, no tengo mayor responsabilidad que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes.A continuación, daré instrucciones a todos los miembros de mi gabinete para que reúnan los vastos poderes de que disponen para derrotar lo que fue una inflación récord y bajar rápidamente los costes y los precios. La crisis inflacionista fue causada por el gasto excesivo y la escalada de los precios de la energía, y por eso hoy también declararé una emergencia energética nacional. Vamos a perforar, nene, perforar.Estados Unidos volverá a ser una nación manufacturera, y tenemos algo que ninguna otra nación manufacturera tendrá jamás, la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país de la Tierra y vamos a usarlo, y ellos lo usarán. Bajaremos los precios, volveremos a llenar nuestras reservas estratégicas hasta arriba y exportaremos energía estadounidense a todo el mundo. Volveremos a ser una nación rica y es ese oro líquido bajo nuestros pies el que nos ayudará a conseguirlo.Con mis acciones de hoy, pondremos fin al Green New Deal y revocaremos el mandato de los vehículos eléctricos, salvando nuestra industria automovilística y cumpliendo mi sagrada promesa a nuestros grandes trabajadores automovilísticos estadounidenses.En otras palabras, podrán comprar el coche que elijan. Volveremos a construir automóviles en Estados Unidos a un ritmo que nadie podría haber soñado posible hace tan solo unos años y gracias a los trabajadores del automóvil de nuestra nación por su inspirador voto de confianza. Nos ha ido tremendamente bien con su voto.Comenzaré inmediatamente la revisión de nuestro sistema comercial para proteger a los trabajadores y las familias estadounidenses. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, arancelaremos y gravaremos a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos.Para ello, vamos a crear el Servicio de Recaudación Exterior, que se encargará de recaudar todos los aranceles, derechos e ingresos. Serán cantidades masivas de dinero que entrarán en nuestro tesoro procedentes de fuentes extranjeras. El sueño americano pronto estará de vuelta y prosperando como nunca antes. Para restaurar la confianza y la eficacia es a nuestro gobierno federal, mi administración establecerá el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.Tras años y años de esfuerzos federales ilegales e inconstitucionales para restringir la libertad de expresión, también firmaré una orden ejecutiva para poner fin inmediatamente a toda censura gubernamental y devolver la libertad de expresión a América. Nunca más se utilizará el inmenso poder del Estado como arma para perseguir a los oponentes políticos. Algo de lo que sé, algo. No permitiremos que eso ocurra. No volverá a ocurrir.Bajo mi liderazgo, restableceremos una justicia justa, equitativa e imparcial en el marco del Estado de Derecho constitucional y vamos a devolver la ley y el orden a nuestras ciudades. Esta semana también pondré fin a la política gubernamental de tratar de imponer socialmente la raza y el género en todos los aspectos de la vida pública y privada. Forjaremos una sociedad daltónica y basada en el mérito. A partir de hoy, la política oficial del gobierno de Estados Unidos será que solo hay dos géneros, masculino y femenino.Esta semana reincorporaré a todos los militares que hayan sido expulsados injustamente de nuestro ejército por oponerse al mandato de la vacuna COVID, con el pago íntegro de sus salarios atrasados. Y firmaré una orden para impedir que nuestros guerreros sean sometidos a teorías políticas radicales y experimentos sociales mientras están de servicio. Esto terminará inmediatamente.Nuestras fuerzas armadas serán libres para centrarse en su única misión: derrotar a los enemigos de Estados Unidos. Como en 2017, volveremos a construir el ejército más fuerte que el mundo haya visto jamás. Mediremos nuestro éxito no solo por las batallas que ganemos, sino también por las guerras que terminemos y, quizá lo más importante, por las guerras en las que nunca nos metamos.El legado del que me sentiré más orgulloso será el de un pacificador y unificador, eso es lo que quiero ser, un pacificador y unificador. Me complace decir que desde ayer, un día antes de asumir el cargo, los rehenes de Oriente Medio vuelven a casa con sus familias. Gracias a ustedes. Estados Unidos recuperará el lugar que le corresponde como la nación más grande, más poderosa y más respetada de la Tierra, inspirando la admiración de todo el mundo.Dentro de poco, cambiaremos el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América y devolveremos el nombre de un gran presidente, William McKinley, al Monte McKinley, donde debe estar y donde pertenece. El presidente McKinley hizo muy rico a nuestro país gracias a los aranceles y al talento. Era un hombre de negocios natural y le dio a Teddy Roosevelt el dinero para muchas de las grandes cosas que hizo, incluyendo el Canal de Panamá, que ha sido tontamente dado al país de Panamá después de que los Estados Unidos, los Estados Unidos, quiero decir, piensen en esto gastaron más dinero que nunca antes en un proyecto y perdieron 38.000 vidas en la construcción del Canal de Panamá.Hemos sido tratados muy mal por este tonto regalo que nunca debió hacerse y Panamá rompió la promesa que nos hizo. El propósito de nuestro trato y el espíritu de nuestro tratado han sido totalmente violados. Los barcos americanos están siendo gravemente sobrecargados, cobrados y no tratados justamente de ninguna manera, forma o manera. Y eso incluye a la Marina de Estados Unidos y, sobre todo, China está operando el Canal de Panamá y nosotros no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo estamos recuperando.Por encima de todo, mi mensaje a los estadounidenses hoy es que es hora de que actuemos una vez más con el coraje, el vigor y la vitalidad de la mayor civilización de la historia. Así, mientras liberamos a nuestra nación, la conduciremos a nuevas cotas de victoria y éxito. No nos amilanaremos……En Estados Unidos, lo imposible es lo que mejor sabemos hacer. De Nueva York a Los Ángeles, de Filadelfia a Phoenix, de Chicago a Miami, de Houston a aquí mismo, en Washington DC, nuestro país fue forjado y construido por generaciones de patriotas que dieron todo lo que tenían por nuestros derechos y por nuestra libertad. Eran granjeros y soldados, vaqueros y obreros, trabajadores del acero y mineros del carbón, policías y pioneros que siguieron adelante, marcharon hacia delante y no dejaron que ningún obstáculo venciera su espíritu o su orgullo……América volverá a ser respetada y admirada, incluso por las personas de religión, fe y buena voluntad. Seremos prósperos. Estaremos orgullosos. Seremos fuertes y ganaremos como nunca antes. No nos conquistarán. No nos intimidarán. No nos doblegarán y no fracasaremos.A partir de hoy, Estados Unidos de América serán una nación libre, soberana e independiente. Nos levantaremos con valentía. Viviremos con orgullo. Soñaremos con audacia y nada se interpondrá en nuestro camino porque somos estadounidenses. El futuro es nuestro y nuestra edad de oro acaba de empezar. Gracias. Dios bendiga a América. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas Gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.”