Usuarios Denuncian Deficiente Transporte Público en Tapachula

Habitantes de las colonias denuncian que se ven obligados a pagar taxi porque los choferes suspenden el servicio muy temprano.

*TRABAJADORES Y ESTUDIANTES ESTÁN INCONFORMES PORQUE CHOFERES DE LAS COMBIS NO RESPETAN LOS HORARIOS DE SERVICIO ESTABLECIDOS.

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero de 2025.- Habitantes de la Colonia Juárez han expresado su inconformidad por el deficiente servicio del transporte público, específicamente las combis, generando grandes inconvenientes para la población, en especial para aquellos que terminan tarde de trabajar o estudian en el turno vespertino.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Yanira Elizabeth González, vecina de dicha colonia, denunció que las combis dejan de prestar servicio antes del horario establecido, obligando a los usuarios a recurrir a los taxis para poder llegar a su destino.



Señaló que, según el horario oficial, las combis deberían ofrecer su servicio de 5:00 AM a 9:00 PM, sin embargo, en varias ocasiones suspenden operaciones a las 7:00 o 8:00 de la noche. Esto genera un gasto extra para la población, quienes se ven forzados a tomar taxis en un horario en que el servicio ya no está disponible.Además, muchos taxistas aprovechan la situación y elevan las tarifas, lo que representa una carga económica adicional para los usuarios, quienes no tienen otra opción más que pagar el precio elevado, dijo.En su llamado a las autoridades de la Secretaría de Transporte, pidió que se respete el horario establecido para el servicio de las combis, buscando que los dueños de las unidades cumplan con lo prometido.«Queremos que las combis den su servicio correctamente y no nos dejen abandonados en la noche», expresó González, resaltando la urgencia de una solución.Finalmente, manifestó la esperanza de que las autoridades competentes tomen medidas para mejorar el servicio y solucionar esta problemática que afecta a la comunidad de la Colonia Juárez. EL ORBE/Nelson Bautista