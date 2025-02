Constata ERA Respaldo Popular al Proyecto Para la Autopista Palenque-Ocosingo

Ejidos aprobaron a mano alzada y por unanimidad la ejecución de la obra, que fortalecerá la conectividad e impulsará la economía de la región.

En la localidad de Bachajón, municipio de Chilón, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la Consulta Pública para la Construcción de la Autopista Carretera Palenque-Ocosingo, donde la totalidad de los ejidos aprobaron por unanimidad y a mano alzada la ejecución del proyecto denominado «La autopista es nuestra, la ruta de las Culturas Mayas”, que fortalecerá la conectividad e impulsará la economía de la región.

En ese marco, el mandatario anunció que el próximo 9 de marzo se instalarán casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Chilón y Ocosingo, donde la ciudadanía podrá expresar su decisión sobre la construcción de la primera etapa de esta autopista. Las papeletas estarán disponibles en español, tseltal y chol, para garantizar la participación de todas y todos en este proceso democrático.

“El resultado de esta consulta legitimará nuestra decisión, porque creo firmemente en la democracia que nos permite vivir en paz. No será una decisión de unos cuantos, porque esta autopista cambiará el rostro de la selva de Chiapas”, destacó Ramírez Aguilar, al tiempo de enfatizar que la obra no será concesionada a empresas privadas, ya que se realizará con recursos públicos y su administración estará a cargo de una asamblea comunitaria en la que cada localidad tendrá un representante. Aseguró que las ganancias que se obtengan de este proyecto social beneficiarán directamente a las familias de la región.

El gobernador también explicó que el 80 por ciento del trazo de la autopista será amigable con el medio ambiente, por lo que no implicará la tala de árboles, y se ejecutará con una ingeniería de primer nivel y total transparencia. Asimismo, informó que el proyecto cuenta con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de Protección Civil.

Al reafirmar su compromiso con el progreso y el bienestar de Chiapas, Ramírez Aguilar dejó en claro que jamás traicionará la confianza del pueblo, pues su prioridad es mejorar la calidad de vida de todas y todos.

Por su parte, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz, informó que la consulta pública incluyó a las comunidades de San Sebastián, San Jerónimo, Guaquitepec y Bachajón, del municipio de Chilón, mismas que aprobaron por unanimidad la construcción de la autopista, valorando las medidas de seguridad, conectividad y desarrollo que este proyecto propone para la región.

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, resaltó la importancia del respaldo del pueblo para esta obra de 111 kilómetros, de los cuales 48 kilómetros pertenecen al municipio de Chilón. Refrendó su compromiso de que esta infraestructura será una obra de calidad y sostenible.

Finalmente, el alcalde de Chilón, Mario Hernández Aguilar, expresó la alegría de la población por la visita del gobernador Eduardo Ramírez, a quien calificaron como un líder cercano al pueblo, destacando que, en poco tiempo de gestión, se han visto avances importantes en materia de seguridad.

Previo a la asamblea popular, el mandatario realizó un recorrido de reconocimiento a un tramo del proyecto “La autopista es nuestra, la ruta de las Culturas Mayas”, acompañado por autoridades ejidales y municipales.

En el evento estuvieron presentes: el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendan?o Bermu?dez; la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando; el diputado federal del Distrito 9, Carlos Morelos Rodríguez; la presidenta del DIF Municipal de Chilón, Eugenia Pérez Díaz; y el subsecretario de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Rafael Ruiz Morales.

Asimismo, la presidenta municipal de Ocosingo, Angélica Méndez Cruz; y los alcaldes de Tila, Neiser Hernández López; de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar; de Yajalón, Juan Alberto Utrilla López; de Salto de Agua, Humberto Sánchez Díaz; y de Sabanilla, Carlos Clever González Cabello. Boletín Oficial