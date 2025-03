Siempre Estaremos al Frente de la Seguridad de Chiapas: ERA

El Gobernador Eduardo Ramírez reafirmó el compromiso con habitantes de la Sierra.

En cumplimiento de su compromiso de visitar las comunidades más alejadas para conocer sus necesidades de primera mano, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar recorrió la localidad de Escobillal, en el municipio de Amatenango de la Frontera, donde dialogó con las y los habitantes para atender sus inquietudes y brindar soluciones.

Durante el encuentro, el mandatario reafirmó su compromiso de garantizar seguridad en la región, en coordinación con las Fuerzas Armadas. Asimismo, exhortó a la comunidad a mantenerse unida y en armonía, instándolos a no dar cabida a la delincuencia, pues se ha logrado avanzar en la recuperación de la paz.

En ese sentido, convocó a denunciar cualquier acto ilícito y a compartir el mensaje de que quienes aún no han regresado a sus hogares pueden hacerlo con confianza, ya que la tranquilidad ha sido restaurada. “Les aseguro que siempre estaremos al frente de la seguridad, no solo en la Sierra, sino en todo Chiapas. Esos tiempos difíciles ya quedaron atrás”, expresó.

Como parte de las acciones en favor de la comunidad, Ramírez Aguilar anunció la implementación de jornadas médicas que ofrecerán servicios como mastografías, odontología y medicina general, directamente en la localidad. Además, aseguró que se brindará apoyo a cada familia para que puedan retomar su vida social con normalidad.



En otro momento, el Gobernador visitó la localidad de Sonora, donde recorrió la Escuela Primaria “Niños Héroes” y escuchó a madres y padres de familia. Ahí, se comprometió a rehabilitar los planteles educativos y garantizar condiciones seguras para que las y los estudiantes puedan regresar a clases lo antes posible.Por su parte, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que actualmente se realizan vuelos de vigilancia con un avión no tripulado y helicópteros en la zona, además de contar con un grupo de inteligencia y 200 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) para garantizar una supervisión efectiva y constante. Asimismo, precisó que para reforzar la seguridad y apoyar el regreso a clases, en la base estarán de manera permanente dos unidades con 10 elementos de la FRIP.Madres y padres de familia, junto con directivos de escuelas de distintos niveles educativos, presentaron sus peticiones para mejorar las condiciones escolares, además de solicitar apoyo para el mantenimiento de caminos y servicios básicos, lo que facilitará el acceso a los centros educativos y contribuirá al bienestar de la comunidad.Como parte de su gira de trabajo, el gobernador Eduardo Ramírez visitó el municipio de Frontera Comalapa, donde recorrió el Hospital Básico Comunitario junto al secretario de Salud, Omar Gómez Cruz. Ahí, atestiguó el restablecimiento de los servicios de salud general, especialidades y urgencias, luego de que por años no se brindara atención integral debido a la violencia que prevalecía en la región.Posteriormente, acompañado por el comandante de la 39 Zona Militar, Juan Ernesto Estrada González, supervisó el predio donde se construirá la Unidad Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de fortalecer las operaciones en favor de la seguridad, la paz, la estabilidad y el Estado de derecho en la región Sierra. Boletín Oficial