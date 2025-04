Con Paz y Seguridad, Eduardo Ramírez Invita a Disfrutar de las Vacaciones de Semana Santa en Chiapas

Desde Puerto Madero, el Gobernador llamó a la población a conducir con responsabilidad por las carreteras, actuar con solidaridad hacia quienes lo necesiten, y denunciar cualquier situación de riesgo.

* EN EL ARRANQUE DE VACACIONES SEMANA SANTA SEGURA, SE INFORMÓ QUE MÁS DE 3 MIL 40 ELEMENTOS DE SEGURIDAD ESTARÁN DESPLEGADOS EN 51 DESTINOS TURÍSTICOS DEL ESTADO.

Al encabezar el arranque de Vacaciones Semana Santa Segura, desde Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que, gracias a la recuperación de la paz y al esfuerzo incansable por garantizar la seguridad en Chiapas, tanto las familias chiapanecas como quienes visiten el estado durante esta temporada vacacional podrán hacerlo con confianza y tranquilidad.

Durante su intervención, el mandatario reconoció la labor de las corporaciones de seguridad y protección civil, así como de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y las Fuerzas Armadas, por su compromiso con el orden y el bienestar. A su vez, llamó a la población a conducir con responsabilidad por las carreteras, actuar con solidaridad hacia quienes lo necesiten, y denunciar cualquier situación de riesgo.



“Un pueblo seguro no es el que tiene más policías, sino el que está organizado y denuncia cuando algo ocurre. No seamos indiferentes. Si en el camino ven a alguien que necesita ayuda, deténganse. Ya la mayoría de los delincuentes están en la cárcel, más de dos mil han sido detenidos y otros han abandonado el estado. Hoy, en Chiapas, quedamos la gente buena y trabajadora”, enfatizó.Ramírez Aguilar también exhortó a las y los alcaldes que cuentan con destinos turísticos en sus municipios a sumarse activamente a esta estrategia, y a la ciudadanía en general a seguir las recomendaciones para prevenir accidentes viales o incidentes en cuerpos de agua, con el objetivo de que todas las familias regresen con bien a sus hogares.Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que la Mesa de Paz permanecerá en sesión permanente, con monitoreo las 24 horas en municipios con mayor afluencia turística, en 26 tramos carreteros con mayor actividad vehicular y en 173 puntos de interés turístico. “Trabajamos con la mística que ha impulsado el gobernador: Cero Impunidad, Cero Tolerancia y Cero Corrupción. Estamos listos para recibir al turismo, porque Chiapas está en paz”, destacó.El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dio a conocer que más de 3 mil 40 elementos de seguridad estarán desplegados en 51 destinos turísticos, con el apoyo de 596 vehículos balizados, seis grúas, 25 motocicletas, dos embarcaciones y dos ambulancias. Además, se suman 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 2 mil 500 de la Guardia Nacional y 120 de la Secretaría de Marina.A su vez, el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, explicó que la estrategia está enfocada en salvaguardar la vida de visitantes y habitantes, garantizando condiciones seguras y ordenadas. Detalló que, en coordinación con los ayuntamientos, se instalarán 120 módulos de atención prehospitalaria, con una fuerza de tarea de mil 763 elementos, ambulancias, lanchas, acuamotos, unidades de ataque rápido, así como paramédicos, salvavidas, rescatistas, buzos y unidades caninas de búsqueda y rescate en puntos estratégicos del territorio chiapaneco.El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, agregó que más de 250 elementos estarán activos con 25 unidades y ambulancias para el despliegue de acciones de protección y prevención de enfermedades transmitidas por vectores y de vigilancia epidemiológica para garantizar la seguridad sanitaria de las y los turistas. Informó que, según los análisis de agua de mar, no hay presencia de marea roja, por lo que el 100 por ciento de las playas están aptas para uso recreativo.Al evento asistieron las secretarias de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, y de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez; el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el comandante de la 22 Zona Naval, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Antonio Hernández Tejeda; el comandante de la 36 Zona Militar, Javier Guzmán Alvarado, y el director del Instituto de Bomberos del Estado, Marco Antonio Sánchez Guerrero, entre otros. Boletín Oficial