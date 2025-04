Hoy Inician las Festividades de Semana Santa con el Domingo de Ramos

* Evento Religioso de la Comunidad Católica.

Tapachula, Chiapas; 12 de Abril del 2025.- Con el domingo de ramos iniciaron las festividades de la Semana Santa, una de las fechas más significativas del calendario litúrgico. Y en las afueras de la parroquia de San Agustín en el centro de la Ciudad de Tapachula, también se lleva a cabo la vendimia de palmas, que es parte de esta tradición.

En entrevista, Providencia del Rosario, comerciante de palma, manifestó que cada año se instalan afuera de la iglesia, y los feligreses no se olviden de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.

“La gente viene, a veces uno por cada familia lo lleva, por los niños, o también en una entrada lo pueden tener, una palmita en la puerta, para que no se pierda la tradición, como siempre”, comentó.

Este domingo dijo los vendedores de palma estarán todo el día, y los precios de las palmas son muy variados, pero van de los 40 a los 85 Pesos.

“El objetivo, dijo, es que no se pierde la tradición, la fe, en este evento religioso en la comunidad católica, la cual hasta el momento reconoció aún persiste”.

Cabe mencionar que durante los días santos se llevarán a cabo diversas celebraciones religiosas, entre las que destaca el tradicional Viacrucis, que se realizará el Viernes Santo.

Las actividades concluyen el Domingo de Resurrección el 20 de abril, con una misa especial para celebrar la Pascua en lo que es la Iglesia de San Agustín. EL ORBE/ JC