Exhortan a Mantener Limpias las Playas de Puerto Madero

* Los Plásticos son Nocivos Para los Peces y la Fauna Marina.

Puerto Madero, Tapachula; 12 de Abril del 2025.- El poblado costeño de Puerto Madero, perteneciente al municipio de Tapachula, Chiapas, es de los destinos más visitados durante la presente temporada vacacional, sobre todo por su extensa zona de playas, así como restaurantes, por lo que los lugareños están invitando a la población a mantener los espacios públicos limpios.

En entrevista, Samuel López Morales, comerciante de Puerto Madero, manifestó que cada año es lo mismo. Siempre se hace un esfuerzo doble para poder mantener las zonas de playa en buenas condiciones, limpias, sin basura, pero reconoció que se necesita del apoyo de la población en general.

“Hay gente no tiene la conciencia de depositar la basura en su lugar. Por eso le decimos a la gente, que acá se viene a tirar rostro, no a tirar basura”, comentó en tono de broma.

Destacó que la basura también puede recogerse, llevarla a casa y tirarla en los camiones recolectores o depósitos de basura.

Lo más preocupante dijo son los plásticos que se tiran en la playa, porque estos no se deshacen y son nocivos para los peces y la fauna marina.

Agregó que, en esta temporada vacacional, a donde llega más gente es San Benito, Las Escolleras y Playa Linda. Por lo que reiteró a la población que va a visitar este destino turístico a que no tiren basura en los espacios públicos. EL ORBE/ JC