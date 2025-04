Urge Regular las Tarifas del Transporte Público en la Modalidad de Taxis

*USUARIOS DENUNCIAN ABUSOS EN LOS COBROS DE LAS CORRIDAS, LAS CUALES OSCILAN DE LOS 90 HASTA 140 PESOS; EXIGEN INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.

Tapachula, Chiapas; 14 de abril de 2025.– La tranquilidad característica de la Semana Santa en Tapachula se ha visto una vez más interrumpida por prácticas abusivas por parte de algunos choferes del transporte público, quienes aprovechan la alta demanda para incrementar de manera injustificada las tarifas, sin autorización de las autoridades competentes.

Celestino González, entrevistado por el rotativo El Orbe, señaló que durante este periodo vacacional es común observar un alza en las tarifas de los taxis, particularmente en la modalidad de servicio público.

Por lo regular, la cuota normal para una corrida es de 70 pesos, pero en esta temporada llegan a cobrar entre 90 y 100 pesos, dependiendo del destino. Eso es lo que no acepta el usuario, porque son tarifas no autorizadas, denunció.



La principal inconformidad de los ciudadanos no radica únicamente en el aumento de las tarifas, sino en la falta de regulación y el mal estado en que muchas de estas unidades brindan el servicio a la ciudadanía.Se supone que es una temporada para disfrutar en familia, pero no hay operativos que regulen las tarifas, evidenciando la ausencia de medidas por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte.El llamado de los usuarios es urgente y directo, se requieren operativos para garantizar que los cobros se realicen de acuerdo con las tarifas establecidas.Aunque se entiende que los taxistas buscan mejorar sus ingresos durante estas fechas, se demanda un equilibrio que tome en cuenta la complicada situación económica de muchas familias.La economía está baja y no se pueden subir las tarifas solo porque se les antoja a los choferes. Uno hace un presupuesto familiar para disfrutar de estos días, y a veces ya ni alcanza por el costo elevado del transporte.Finalmente, González subrayó que esta problemática no es exclusiva de la Semana Santa, sino que se repite en cada periodo vacacional. Por ello, pidió a las autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte que implementen vigilancia y sancione a quienes abusan del usuario. EL ORBE/Nelson Bautista