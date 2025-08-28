Labor Policial ha Sido Fundamental Para Consolidar la Paz de Chiapas: ERA

El Gobernador Encabezó la Entrega del Certificado Único Policial a Elementos de Berriozábal, Tonalá, Tila y Ocosingo

Les Pidió Asumir con Conciencia la Responsabilidad de Servir al Pueblo

Durante la entrega del Certificado Único Policial (CUP) a elementos de las policías municipales de Berriozábal, Tonalá, Tila y Ocosingo, así como de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el trabajo de las y los policías ha sido uno de los engranajes más importantes en la consolidación de la paz en Chiapas. Al mismo tiempo, les pidió asumir con conciencia la responsabilidad de servir al pueblo y encontrar satisfacción en el deber cumplido.



"Agradezco en nombre de las y los chiapanecos porque han arriesgado su integridad y su vida para desempeñar esta labor. Pido que se conduzcan con honestidad, transparencia, autoridad moral, amor a la patria y al pueblo. Porque si fallamos, se desacredita la política y el servicio a la gente", expresó.El mandatario resaltó que Chiapas se mantiene entre las entidades más seguras del país, y reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia y proteger al pueblo. Señaló que su gobierno cumple con la tarea de dignificar la labor policial mediante mejor equipamiento, tecnología y salarios, anunciando un incremento del 10 por ciento en este último rubro para el próximo año.Ramírez Aguilar convocó a las alcaldesas y alcaldes a no bajar la guardia y avanzar en la certificación, profesionalización y mejora salarial de sus corporaciones de seguridad. Asimismo, informó que se analizan mecanismos para incentivar a las policías municipales que se distingan por un desempeño ejemplar, transparente y acrediten los exámenes de control y confianza.El director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, José Alonso Llaven Villarreal, explicó que el CUP legitima a las y los elementos de seguridad al garantizar que sean aptos y confiables, ya que incluye evaluaciones de control de confianza y formación básica, lo que permite contar con policías a la altura de lo que la ciudadanía exige.Por su parte, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Domingo Bezares Vázquez, subrayó que el desempeño policial debe basarse en eficiencia, nobleza, educación y humanismo, por lo que este trabajo de formación y actualización será permanente.