Yamil Melgar Encabeza Ceremonia Cívica en Honor a los Niños Héroes

Llamó a Honrar el Legado de Nuestra Historia y Trabajar por el Engrandecimiento de México

——-

En la 36ª Zona Militar También se Realizó un Acto Cívico en Conmemoración de Este Evento Histórico

Con un llamado a honrar el legado de nuestra historia y trabajar unidos por el engrandecimiento de México, el presidente municipal, Yamil Melgar encabezó el CLXXVII aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes.

Acompañado por la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el alcalde destacó que esta fecha simboliza la resistencia heroica del pueblo mexicano, recordando que en la defensa de la patria entregaron su vida el subteniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Juan Escutia, quienes enfrentaron con valentía a los invasores.



1 de 3

“En la actualidad, la unidad de los mexicanos es fundamental para la defensa de nuestras libertades, así lo demuestran los gobiernos encabezados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quienes trabajan con lealtad y amor a la patria”, subrayó el edil.Añadió que estas conmemoraciones, son una oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia, mantener vivos los valores de disciplina, lealtad, unidad y fortalecer el compromiso con la construcción de un México con igualdad y justicia social.Para concluir, Yamil Melgar afirmó que gracias al liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, en Chiapas hoy se vive con seguridad, estabilidad social, política y económica, por lo que invitó a todos los presentes a seguir trabajando en unidad para consolidar un municipio de oportunidades y bienestar.En la conmemoración de la Gesta Heroica de los Niños Héroes estuvo presente el comandante de la 36ª Zona Militar, Javier Guzmán Alvarado; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; el titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García; el comandante de la 22ª Zona Naval, Felipe de Jesús Santillán Murillo; los regidores Juan Carlos D´Amiano Solís, Rosa Cortés Rueda, Adriana Blas Solís, Edi Alberto García Juárez, Janeth Leticia Luengo Sánchez, estudiantes maestros y padres de familia de la Escuela Primaria “Efraín A. Gutiérrez” y “Paulino Trejo”, entre otros servidores públicos e invitados. Boletín Oficial