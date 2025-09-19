Fuertes Lluvias Dejan Río Desbordado y Viviendas Dañadas en Chiapas

El Municipio de Chicomuselo es uno de los más Afectados

——–

Protección Civil Evalúa Daños Para Proporcionar Ayuda a las Familias Afectadas

Tuxtla Gutiérrez, Chis.;18 de Septiembre.- Las fuertes lluvias registradas en la región Sierra de Chiapas desbordaron un río en el municipio de Chicomuselo y dañaron viviendas y vías de comunicación.

La Secretaría de Protección Civil informó que la salida de cauce de un afluente en la comunidad Las Flores, dañó dos casas y estropeó un acceso al poblado.

«Se tienen reportes de dos viviendas con daños mayores; asimismo, un camino resultó afectado».



1 de 4

En la zona, maquinaria y personal trabaja en el desazolve y reparación de la vialidad comunitaria.Brigadas de Protección Civil evalúan daños y realizan el análisis de necesidades para proporcionar ayuda institucional a las familias afectadas.El sistema de alerta temprana por lluvias de Protección Civil Chiapas pronosticó lluvias fuertes e intensas para las próximas horas en diferentes regiones.Las lluvias muy fuertes, estimadas entre 50.1 a 75 milímetros, se presentarán en el Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca, De los Llanos, Mezcalapa, Norte, De los Bosques, Tulijá Tzeltal Chol, Selva Lacandona y Maya.Las fuertes, de entre 25.1 y 50 milímetros, se registrarán en la Meseta Comiteca Tojolabal, Altos Tzotzil Tzeltal y Metropolitana. Sun