Chiapas Refuerza su Compromiso Social con el Boteo Teletón 2025

Desde la Escuela Primaria “Juan Benavides” de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Educación de Chiapas, en coordinación con el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), se sumó al arranque del Boteo Teletón 2025, reafirmando su compromiso con las causas sociales, la inclusión y la construcción de una sociedad más solidaria.

En representación del titular de la dependencia, Roger Adrián Mandujano Ayala, el subsecretario de Educación Estatal, Gilberto de los Santos Cruz, destacó la importancia de fomentar la participación de la comunidad educativa en acciones que promueven el bienestar social, la inclusión y el respeto por la diversidad.

Subrayó que este tipo de iniciativas refuerzan los valores de solidaridad, empatía y responsabilidad social entre niñas, niños, adolescentes, docentes y personal administrativo, en congruencia con la visión humanista y transformadora que impulsa el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.



"Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la empatía, unión y, sobre todo, el compromiso social. La educación tiene entre sus más amplios propósitos formar ciudadanos sensibles, responsables y dispuestos a transformar su entorno", expresó.Por su parte, Karla Velasco Kanter, subdirectora de Alianzas Estratégicas del CRIT, reconoció la suma de esfuerzos de la Secretaría de Educación y calificó este acto como un ejemplo de empatía y solidaridad: "Con esta acción tan noble, no solo nos ayudan a recaudar fondos, también contribuyen a que niñas y niños continúen con sus terapias y procesos de comunicación".Durante el acto, se realizó la entrega simbólica de alcancías al subsecretario de Educación Estatal; al subsecretario de Planeación Educativa, Eduardo Grajales González; y al director de Programas Especiales y Compensatorios (Copeyco), Armando Rojas, quienes coordinarán la colecta en sus respectivos subsistemas, fortaleciendo así el alcance de esta noble causa desde todos los rincones del sistema educativo estatal, incluyendo planteles, Supervisiones, Jefaturas de Sector y oficinas regionales.Asimismo, se anunció la distribución de más de 540 kits de boteo a representantes de los distintos niveles educativos y de la estructura operativa de la Secretaría, con la encomienda de replicar el mensaje, organizar actividades y motivar a las comunidades escolares a sumarse activamente a la colecta.Entre las personas asistentes destacaron Luz Guzmán Reyes, supervisora de la Zona Escolar 028, y Salvador Pérez González, director de la Escuela Primaria "Juan Benavides".Con estas acciones, la Secretaría de Educación refrenda su compromiso de seguir construyendo una educación con sentido social, inclusiva y solidaria, demostrando que, cuando la educación y la empatía caminan juntas, se transforma la vida de miles de familias chiapanecas.