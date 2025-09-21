Con la Presidenta Claudia Sheinbaum, Chiapas Avanza

Como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Chiapas, donde, ante más de 40 mil personas reunidas en el Estadio Olímpico de Tapachula, presentó los logros de su administración. Recordó que desde 2018 el movimiento de la Cuarta Transformación gobierna para todo el pueblo de México bajo un mismo principio: “por el bien de todos, primero los pobres”.

“Nunca vamos a olvidar lo que significa nuestra gran nación y el gran pueblo de Chiapas y de México. Si México es fuerte, es por su pueblo. Si México es fuerte, es por su historia. Si México es fuerte, es porque no hay división entre gobierno y pueblo. Y desde aquí les digo que no olvidamos nuestros principios. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México”, afirmó.



La mandataria federal reconoció el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez en favor del desarrollo del estado y anunció que este año se destinan 45 mil 939 millones de pesos a los Programas para el Bienestar, en beneficio de un millón 906 mil 955 personas en Chiapas.Asimismo, ratificó que, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se repararán de manera inmediata los puentes dañados por las lluvias recientes.En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, ha sido fundamental para brindar paz, seguridad y confianza a Chiapas. Aseguró que, de acuerdo con la última estadística del Inegi, el estado pasó de ser la entidad con menor confianza en sus instituciones de seguridad en 2024 a ser hoy la que mayor confianza genera en este rubro."Con usted, presidenta, sentimos que el destino nos sonríe, que su liderazgo abraza al pueblo. Hoy vivimos una nueva realidad. Usted nos ha traído lo que más anhelábamos en Chiapas: la paz. Y el pueblo considera que la seguridad mejorará aún más. Hoy Chiapas resurge como ese gigante del sur que está llamado a ser. Somos un pueblo que ama la dignidad, la paz y sabemos honrar la palabra", expresó.Ramírez Aguilar precisó que el gobierno de la Nueva ERA sigue los principios marcados por la presidenta Claudia Sheinbaum: aplicar los recursos con honestidad, transparencia y pulcritud para que estén siempre al servicio del pueblo. Afirmó que el compromiso de la mandataria nacional ha trascendido fronteras y que la Cuarta Transformación no solo continúa, sino que se profundiza con mayor fuerza.Finalmente, agradeció al Gobierno de México la disposición para apoyar en la reconstrucción de los puentes viales colapsados en el tramo carretero de Mapastepec a causa de las lluvias, lo que permitirá restablecer a la brevedad la conectividad entre Tuxtla y Tapachula.