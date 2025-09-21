Con Eduardo Ramírez y Claudia Sheinbaum Hay Paz y Desarrollo en Chiapas: Transportistas

Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre del 2025.- “A diferencia del sexenio pasado en Chiapas, hoy hay paz y tranquilidad en nuestro Estado, y eso nos motiva a trabajar coordinadamente con nuestras autoridades”, manifestó en entrevista el representante de la organización estatal de “Legítimos Transportistas en la entidad”, Carlos Samayoa Martínez

Al ser abordado en el marco del informe de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tapachula, el dirigente transportista destacó que, con la mandataria federal y el gobernador Eduardo Ramírez, se respiran vientos de paz y desarrollo.

“La verdad nosotros estamos de fiesta. Aquí Tapachula hoy realmente creo que es un sentimiento que nos embarga a todos los tapachultecos, y sobre todo a Chiapas en general, porque la llegada de nuestra presidenta, ese respaldo que está teniendo el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, la verdad que casi no se había visto últimamente”, comentó.

Recordó que el sexenio estatal pasado, estuvo marcado por la violencia e inseguridad, sin embargo, en la actualidad hay más tranquilidad, se puede transitar las carreteras por todo el Estado, porque hay seguridad, incluso a diferencia de antes, hoy las familias pueden salir a platicar a las banquetas de sus domicilios.

Apuntó que la llegada de la Presidenta Sheinbaum a Tapachula, deja un claro mensaje que quiere apoyar a Tapachula, a la Costa, a la Frontera Sur, por lo que los diferentes sectores productivos están convencidos que de que vienen muchos beneficios económicos.

El dirigente transportista consideró que el tema de la seguridad en nuestra entidad es un tema superado, por lo que ahora ya vendrán las inversiones, la derrama económica, lo que sin duda mejorará la calidad de vida de la población en general en esta región.

Agregó que la mandataria mexicana tiene el respaldo social, y aunque en ocasiones hay grupos políticos que intentan poner piedritas en el camino, el pueblo la respalda. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros