En Tapachula la transformación avanza: Yamil Melgar

*Con el Liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El presidente municipal, Yamil Melgar, aseveró que con el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tapachula la transformación avanza, consolidando un gobierno sensible, humanista y de resultados.

Al escuchar el informe rendido por la primera Presidenta de México en nuestro municipio, el Edil destacó que Tapachula camina con rumbo definido hacia el progreso, con el respaldo de importantes programas sociales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, además de inversiones en infraestructura carretera, de movilidad fronteriza, así como los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

“Los tapachultecos la recibimos con los brazos abiertos en este día histórico, donde somos testigos de un informe de realidades que llevan la justicia social a cada rincón del país, garantizando mayores oportunidades de desarrollo, bienestar y prosperidad para quienes más lo necesitan”, subrayó el alcalde.

Yamil Melgar señaló que los Polos de Desarrollo para el Bienestar, en conjunto con el Tren Interoceánico, la Línea de la Transformación y Puerto Chiapas, representan un eje fundamental de crecimiento, ya que impulsan el desarrollo económico, la conectividad y la competitividad del Soconusco y de todo el sur del país.

En este sentido, resaltó que en sintonía con la presidenta de México, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, ha promovido proyectos de alto impacto como la mejora en la infraestructura educativa, la iluminación del área urbana, el fortalecimiento de la seguridad pública, la modernización de la infraestructura vial, entre otras acciones que dan testimonio de las acciones de un gobierno cercano, comprometido y visionario.

Para concluir, dijo que su administración trabaja en lineamiento con los gobiernos federal y estatal, impulsando proyectos de beneficio social que permiten que Tapachula continúe avanzando hacia un futuro más próspero, incluyente y con justicia social para todos. Boletín Oficial