Es Necesario Recuperar Suelos Degradados por Acumulación de Fertilizantes

* Con Técnicas Sustentables Para el Agricultor y el Medio Ambiente.

Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre de 2025.- “La región del Soconusco es eminentemente agrícola, en donde hay una gran variedad de cultivos, entre ellos frutales, como el mango, por lo que es importante y necesario empezar a recuperar nuestros suelos degradados por la acumulación de fertilizantes”, aseguró en el marco de una capacitación el especialista, Jorge Luis Paredes López.



1 de 2

Destacó que los suelos se bloquean por diferentes factores, ya sea por potencial de Hidrógeno (pH), por conductividad, carbonatos, bicarbonatos o por la falta de la actividad de microorganismos.“Muchas veces la actividad de las raíces no está generando constante crecimiento y no está consumiendo lo que ellas requieren en las zonas de sumidero, que son las hojas para producir reservas, para que tengan una respuesta fisiológica durante la fenología del cultivo”, expresó.Con relación al medio ambiente, la parte social y lo económico, se tiene que ir pensando siempre en buscar una parte media, que sea sustentable para el agricultor en cualquier cultivo que pueda sembrar; pero el problema está -agregó-, cómo adaptarnos para trabajar en el medio ambiente, siempre y cuando tengan tecnologías biorracionales, pero que haya conocimiento en el manejo del cultivo.Cabe precisar que las tecnologías biorracionales se refieren al uso de productos de origen natural o sintético que imitan la acción de la naturaleza para el control de plagas, la promoción del crecimiento de plantas y la mejora del suelo, con el objetivo de ser selectivos, de baja toxicidad y biodegradables.El manejo de bioestimulación es una estrategia vital para los cultivos a fin potenciar el rendimiento al usar el conocimiento de nuevas biotecnologías de integración y biorracionales, que se convierte en una alternativa sostenible, respetuosa con el medio ambiente, afirmó.Al impartir una capacitación a productores de mango Ataulfo y Fruticultores del Soconusco, el especialista insistió en la importancia de pensar en un cambio y adaptar nuevas tecnologías para comenzar a recuperar nuestros suelos degradados de tantos años de acumulación de fertilizantes. EL ORBE/ JC