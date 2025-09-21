* Suspende Trump Entrada de Ciertos Trabajadores Extranjeros con Visa H-1B

* Justifica la Medida Afirmando que Estadunidenses Están Siendo Remplazados por Mano de Obra Extranjera.

* El Mandatario de Estados Unidos Amenaza a Venezuela con Pagar ‘un Alto Precio’ si no Admite a Deportados

El presidente, Donald Trump, firmó una proclamación este viernes para restringir el ingreso a los Estados Unidos de ciertos extranjeros con visa H-1B como trabajadores no migrantes, requiriendo un pago de mil dólares para acompañar o complementar las solicitudes.

Las aprobaciones de peticiones de extranjeros que se encuentren actualmente fuera de los Estados Unidos y que no estén acompañadas del pago podrán ser restringidas por el Secretario de Seguridad Nacional, a excepción de algunos casos que sean considerados de interés nacional.

La medida requiere que los empleadores conserven la documentación del envío de pagos, y que el secretario de Estado verifique el pago durante el proceso de petición, y que los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional están facultados para negar la entrada por falta de pago a los extranjeros.

De acuerdo al comunicado de la Casa Blanca “los trabajadores tecnológicos estadunidenses están siendo remplazados por trabajadores H-1B y mano de obra extranjera peor pagada, lo que crea una amenaza económica y para la seguridad nacional del país” y señaló que incluso algunos trabajadores “se han visto obligados a capacitar a sus remplazos extranjeros bajo acuerdos de confidencialidad”.

Trump justificó que imponer costos más altos a las empresas que buscan utilizar el programa H-1B es una medida para “abordar el abuso del programa, detener la reducción de salarios y proteger la seguridad nacional (de Estados Unidos)”.

Trump amenaza a Venezuela con pagar ‘un alto precio’ si no admite a deportados

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este sábado que Venezuela “pagará un alto precio” si no readmite a los “presos” que se encuentran en Estados Unidos, en medio de una creciente tensión por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y la gente de instituciones mentales, que incluye a los peores asilos de dementes del mundo, que el ‘liderazgo’ venezolano ha forzado a ir a los Estados Unidos de América”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario añadió que “miles de personas han sido gravemente heridas e incluso asesinadas por esos monstruos” y concluyó con una advertencia en mayúsculas en la que instó al Gobierno de Venezuela a “sacarlos” de EU de inmediato o enfrentar un precio “incalculable”.