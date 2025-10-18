sábado, octubre 18, 2025
Tapachula Honra el legado de Fray Matías de Córdova y Ordóñez

El Alcalde Yamil Melgar Encabezó el CXCVII Aniversario Luctuoso del Ilustre Personaje
Afirmó que los Ideales del Prócer Chiapaneco Inspiran a Trabajar por una Sociedad más Justa, Incluyente y Libre

Al encabezar la conmemoración del CXCVII Aniversario Luctuoso de Fray Matías de Córdova y Ordóñez, ilustre personaje que dedicó su vida al conocimiento, la libertad y el progreso social, el alcalde Yamil Melgar, destacó que Tapachula lleva en su nombre el legado de un hombre visionario que marcó la historia y el espíritu de nuestro pueblo.
Ante autoridades civiles y educativas, el edil subrayó que en el Gobierno Municipal prevalece una visión profundamente humanista, donde cada acción se inspira en la justicia social, el amor por la patria y la convicción de servir con empatía y responsabilidad al bienestar de todos los ciudadanos.

“Honrar la memoria de Fray Matías de Córdova es también reafirmar nuestro compromiso con los valores que nos identifican como tapachultecos, la solidaridad, el esfuerzo y la educación como herramientas de transformación”, expresó.
Acompañado por la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, Yamil Melgar expuso que en sintonía con las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, su administración trabaja en el impulso al humanismo transformador que hoy guía el rumbo del país, como reflejo del pensamiento progresista de Fray Matías de Córdova.
“Los ideales del prócer chiapaneco inspiran al Gobierno Municipal a trabajar por una sociedad más justa, incluyente y libre, recordándonos que el desarrollo verdadero se construye desde la educación, la equidad y el respeto a los valores humanos”, subrayó el edil.
Al evento asistió el subsecretario Regional de Gobierno, Martiniano Reyes Palacios; el delegado Regional de Educación en Tapachula, Venerando Díaz Martínez, el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; el titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García; entre otros servidores públicos e invitados. Boletín Oficial

