domingo, noviembre 2, 2025
Familias Tapachultecas Celebran Tradición del Día de Muertos una de las Festividades más Arraigadas en la Cultura Mexicana

* SSP ENCABEZA OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN EN DISTINTAS REGIONES DE LA ENTIDAD

* Tapachula Honra con Orgullo y Tradición a Quienes Viven en Nuestra Memoria: Yamil Melgar

* Desde Temprana Hora, Cientos de Familias Comenzaron a Visitar los Cementerios de la Ciudad, con flores y veladoras los Visitantes Adornaron las Tumbas.

Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal Yamil Melgar Bravo, visitó el Panteón Jardín para constatar el ambiente lleno de color, fe y tradición con el que las familias tapachultecas celebran el Día de Muertos, una de las festividades más arraigadas en la cultura mexicana.

Durante su recorrido, el Alcalde expresó su alegría al ver que las costumbres siguen más vivas que nunca en cada altar, en cada flor de cempasúchil y en cada oración que honra la memoria de quienes se adelantaron.
“En Tapachula honramos con respeto y amor a nuestros seres queridos. Las flores, las velas y las oraciones nos recuerdan que la memoria nunca muere”, afirmó.
Melgar Bravo destacó que estas tradiciones son reflejo del espíritu solidario y del amor que une a las familias tapachultecas. Señaló que el Gobierno Municipal trabaja para mantener espacios públicos dignos y seguros donde las familias puedan conservar y celebrar sus raíces.
“Qué orgullo ver cómo Tapachula mantiene viva su historia, sus raíces y costumbres. Es así como fortalecemos la identidad y el orgullo de pertenecer a esta tierra”, subrayó.
Finalmente, el Presidente Municipal reiteró que su administración continuará impulsando acciones para preservar la cultura y las tradiciones que dan identidad al pueblo tapachulteco, con la voluntad de transformar con humanismo y amor por nuestra historia. Boletín Oficial

El Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar Encabezó Arranque del Programa Cuidar es Amar, en Tuxtla Gutiérrez.
