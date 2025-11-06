Grecia Quiroz Rinde Protesta Como Alcaldesa de Uruapan

La Esposa del Edil Asesinado Carlos Manzo, Afirmó que Trabajará Para Proteger al Pueblo

La Mesa Directiva del Congreso de Michoacán Aprobó su Designación

Morelia, Mich., 5 de Noviembre.- El Congreso de Michoacán aprobó y tomó protesta a Grecia Itzel Quiroz García como alcaldesa sustituta del municipio de Uruapan por lo que resta de la administración actual.

Durante sus posicionamientos, legisladores locales recordaron el trabajo y coraje de Carlos Manzo, para luchar y proteger a la gente de Uruapan y enfatizaron que continuarán con el llamado «movimiento del sombrero», el cual fue fundado por el edil asesinado.



Tras tomar la votación de los diputados y al grito de ¡Carlos Manzo!, ¡Carlos Manzo!, así como de un minuto de aplausos, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Giulianna Bugarini Torres, anunció la designación de Grecia Quiroz como la nueva presidenta municipal de Uruapan.Luego de jurar como alcaldesa, Grecia Quiroz, sentenció: «Hoy no vengo con un discurso vacío, como muchos políticos acostumbran a hacer. Hoy vengo con el corazón destrozado porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero también vengo con este valor que él me enseñó, con esa entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio, por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México».«Hoy este legado de Carlos Manzo está más fuerte que nunca, este legado, este ‘Movimiento del Sombrero’ no lo callaron y no lo van a callar porque aquí sigo, firme, con la convicción que él me enseñó, con esa lucha incansable», enfatizó.Él nació para ser un grande, él nació para ser presidente de México, el mejor presidente que México ha tenido, porque ningún político le llegará a ese nivel. Nunca jamás en la vida nacerá un Carlos Manzo, escúchenlo bien, que se escuche fuerte y claro. El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hallan callado su voz, así, quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá, esto continuará y el Movimiento del Sombrero no parará, llegará a gran nivel y todos ustedes y todos los que lo están viendo van a testigos de ello.«Carlos Manzo no quedará en el olvido, se llevaron un héroe, se llevaron un gran líder, un líder que jamás, quedará en el olvido», aseveró.«Hoy les pido, a todo el Movimiento del Sombrero, a toda la ciudadanía que está con él, que no decaigamos, que sigamos firmes, como él nos lo decía, que sigamos sus pasos, y que seamos fuertes, que sigamos unidos en esta lucha social que él encabezaba, pero que hoy, con mucha dignidad y con la frente en alto, como él me lo enseñó, voy a seguir sus pasos, voy a ser la persona que él siempre estuvo orgullosa, voy a llevar a mis hijos por el buen camino y les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán y México que él hubiese querido.Así que yo, por favor, les pido a los ciudadanos que no decaigamos, que sigamos en esa lucha que a él tanto le hubiese gustado.Apagaron su luz, apagaron su vida, pero nunca lo callarán, jamás lo callarán», aseveró.«Qué triste y qué desafortunadamente que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver a Uruapan, qué triste y qué desafortunadamente que tuvieran que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que, ahora sí, quieran mandar seguridad; para que, ahora sí, quieran blindarnos, qué triste», enfatizó.«Qué triste porque él lo gritó, él pidió auxilio una y otra vez. Él temía por su vida, el temía por la vida de sus hijos, por mi vida, y jamás le hicieron caso, qué triste. Pero hoy, con esta entereza que sé que él me envía desde donde está. Con esa grandeza que solamente él tenía para salir adelante, voy a seguir su legado, y lo voy a hacer con una manera honrada, limpia como él lo hizo en todo momento. Sus manos se fueron limpias en todos los sentidos, jamás pactó con nadie, su lucha fue limpia y transparente.Y esa lucha del movimiento independiente va a seguir así.A ti, Carlos, sé que desde donde quiera que estés, sé que me darás esa fuerza, sé que me darás esa fortaleza para guiar a tus hijos, para guiar al pueblo de Uruapan, para guiar al pueblo de Michoacán, porque fue tu sueño y ese sueño nadie lo va a apagar.Se los juro, se los prometo que México, que Michoacán y que Uruapan tienen que cambiar», finalizó Grecia tras rendir protesta como alcaldesa sustituta.

Un alcalde sin miedo

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el pasado sábado 1 de noviembre mientras inauguraba el tradicional Festival de Velas, en el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, acompañado de su esposa y sus dos pequeños hijos.

El funcionario recibió seis impactos de bala de manera directa, por lo que fue llevado directamente al hospital en donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El asesinato desató protestas e indignación no solo en Uruapan, sino en otros municipios michoacanos y estados del país. La noticia del asesinato del edil, que en múltiples ocasiones solicitó la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, trascendió a nivel internacional, condenando el hecho. Sun