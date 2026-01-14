Incendio del Basurero fue Provocado: Yamil Melgar; Fuego Arrasa con más del 60% del Predio: PC Estatal

Brigadas de los Tres Niveles de Gobierno Trabajan de Manera Ininterrumpida Para Controlar el Siniestro

El Alcalde Informó que se Inició una Investigación Para Buscar a los Responsables, no Habrá Impunidad

Autoridades de Salud Llaman a Extremar Precauciones por Presencia de Humo en la Ciudad.

*COMBATEN EL SINIESTRO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, MARINA, BRIGADAS DE PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL Y BOMBEROS DE CACAHOATÁN.

Tapachula, Chiapas; 13 de enero de 2026.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, dio a conocer que se intensificaron las acciones para controlar el incendio que se registra en el basurero intermunicipal, y que está provocando afectaciones en la Ciudad y municipios vecinos.



En entrevista radiofónica, Melgar Bravo, agradeció el apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, de Protección Civil Municipal y de los municipios cercanos, quienes se han sumado a las labores para mitigar el siniestro que de acuerdo a las indagatorias, fue provocado.Al destacar el trabajo coordinado entre las distintas instancias para controlar el siniestro y minimizar los riesgos para la población, el presidente municipal de Tapachula, reiteró que se aplicarán sanciones a los responsables de provocar este incidente, destacando el compromiso de su gobierno con la seguridad y salud de la comunidad y la protección del medio ambiente. Boletín OficialIncendio Consume el 60% del BasureroMunicipal en Tapachula: PC EstatalTapachula, Chiapas; 13 de enero de 2026.- Brigadas de los tres niveles de gobierno continúan trabajando de manera ininterrumpida para controlar un incendio de gran magnitud que afecta al basurero municipal de Tapachula desde el pasado domingo. De acuerdo con autoridades, el siniestro ha dañado ya el 60 por ciento del predio, mientras que el 40 por ciento restante se mantiene bajo resguardo.Joaquín Ernesto Montes Molina, delegado de Protección Civil del Estado en la región Soconusco, explicó que las labores de combate se han visto complicadas por las condiciones climáticas, principalmente por las fuertes rachas de viento que han provocado la dispersión de brasas incandescentes, generando nuevos focos de incendio en zonas previamente no afectadas.Para hacer frente a la emergencia, se mantiene un operativo permanente en el que participan elementos de Protección Civil Municipal, personal del Ayuntamiento de Tapachula y brigadas de Protección Civil Estatal, en coordinación con cuerpos de bomberos de Cacahoatán.Como parte de las acciones, se utilizan alrededor de 70 mil litros de agua diarios para enfriar las áreas críticas.Actualmente operan cinco pipas en el sitio y se prevé que se incorpore una unidad adicional del gobierno estatal, lo que permitirá reforzar el ataque directo al fuego y ampliar el alcance de las maniobras.Las brigadas también concentran esfuerzos en la apertura de brechas cortafuego, estrategia clave para facilitar el acceso de los vehículos cisterna y evitar que las llamas se propaguen hacia las áreas del basurero que aún no han sido alcanzadas.En cuanto al origen del incendio, el delegado señaló que no existen pruebas concluyentes de que haya sido provocado; sin embargo, indicó que esta posibilidad no se descarta.También se considera que las altas temperaturas y el viento pudieron generar una ignición de manera accidental.Debido a la gran cantidad de material combustible y a la inestabilidad de las condiciones meteorológicas, las autoridades no han establecido una fecha estimada para la total liquidación del siniestro.Protección Civil reiteró el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar la difusión de rumores. EL ORBE/Nelson Bautista