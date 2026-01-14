miércoles, enero 14, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalMaylen Alvarado se Corona Como la Reina de la EFT 2026
Local

Maylen Alvarado se Corona Como la Reina de la EFT 2026

0
12

Alexandra Salazar Cabrera, Señorita Empatía y Valentina Beltrán, Señorita Fotogenia
——
Ayuntamiento de Tapachula Refrenda Apoyo Total a la Feria más Importante del Sureste

Tapachula, Chiapas 13 de enero de 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT), realizó la final del Certamen de Elección de la Reina para la edición 2026, donde resultó ganadora para portar la corona, Maylen Alvarado Balcázar.

Teniendo como escenario el Teatro de la Ciudad, «Amparo Montes», presidente del Consejo Directivo de la feria -que iniciará del 5 al 15 de marzo próximo-, Emilio Barrios Solano, felicitó a las ganadoras del certamen y a las chicas que participaron y demostraron su compromiso y orgullo por su tierra.
Agradeció el apoyo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, la confianza de los padres de familia por apoyar a sus hijas, autoridades federales y patrocinadores que con su presencia se suman al éxito de la feria más importante de la región.
Durante el certamen, se otorgaron los títulos especiales de Señorita Empatía a Alexandra Salazar Cabrera elegida por las mismas concursantes, al reconocer a la aspirante que mejor representó la solidaridad y compañerismo entre las participantes y los representantes de los medios de comunicación otorgaron el título de Señorita Fotogenia a Valentina Beltrán, quien mejor proyectó su imagen frente a las cámaras.
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó la importancia de la feria y refrendó su apoyo total para la EFT 2026, por lo que hizo un llamado a los tapachultecos a sentirse orgullosos de la feria que ha dado identidad por más de seis décadas.
En esta actividad no sólo destacó la belleza y talento de las señoritas sino que también reforzaron el papel de la Expo Feria Tapachula 2026, como un espacio clave para la promoción de la cultura y el desarrollo regional. Boletín Oficial

Maylen Alvarado se Corona Como la Reina de la EFT 2026
Artículo anterior
SSA Realiza Intensa Jornada de Vacunación en el Mercado San Juan
Artículo siguiente
Incendio del Basurero fue Provocado: Yamil Melgar; Fuego Arrasa con más del 60% del Predio: PC Estatal
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR BENEFICIARÁ A CERCA DE 8 MILLONES DE FAMILIAS: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

Al Instante staff - 0
Comunicado 15/2026 EL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR BENEFICIARÁ A CERCA DE 8 MILLONES DE FAMILIAS: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM * Se va a beneficiar a las...
Leer más

Poder Judicial dicta sentencia condenatoria a responsable de los delitos de Pederastia Agravada y Corrupción de Menores

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos...
Leer más

Poder Judicial impone 45 años de prisión a responsable de Feminicidio en Tuxtla Gutiérrez

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Gilberto “N”, por el delito...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV