SSA Realiza Intensa Jornada de Vacunación en el Mercado San Juan

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la salud pública en espacios de alta concentración social, la Jurisdicción Sanitaria VII, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DEPRIS), implementó una jornada intensiva de vacunación en el Mercado “San Juan”, en coordinación con los locatarios del lugar.

La estrategia busca acercar los servicios de salud preventiva a comerciantes y visitantes, facilitando el acceso a biológicos sin interferir con sus actividades cotidianas, además de reducir el riesgo de contagios en uno de los principales centros de abasto del municipio.

Para garantizar una cobertura amplia, se instalaron módulos de atención en tres puntos estratégicos del mercado, la Nave Mayor, en el área de carnes, la zona de cocinas, y el Tianguis “San Agustín”, considerados espacios de mayor afluencia peatonal.



Durante la jornada, personal de Salud aplicó vacunas contra sarampión, Covid-19 e influenza, padecimientos que incrementan su incidencia durante la temporada invernal y representan un riesgo para la población vulnerable.El coordinador de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria VII, González, subrayó que esta acción forma parte de un programa integral de prevención. Previamente, se realizaron capacitaciones dirigidas a tablajeros y comerciantes de distintos giros, enfocadas en fomento sanitario, higiene y manejo seguro de productos.“Estamos implementando una programación gradual para proteger tanto a los comerciantes como a los consumidores. Estas jornadas se replicarán en todos los mercados del municipio”, señaló.En representación del Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para acudir a los módulos, destacando que la vacunación es gratuita y constituye la herramienta más efectiva para prevenir brotes de enfermedades infecciosas.Finalmente, se informó que en las próximas semanas las brigadas de salud continuarán recorriendo otros mercados públicos de Tapachula, con el propósito de mantener una cobertura constante y reforzar la protección sanitaria de la población. EL ORBE/Nelson Bautista