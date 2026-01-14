Detectan Falta de Conciencia Social en la Población Ante Riesgos Sanitarios

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero del 2026.- A pesar de las alertas emitidas por autoridades de Salud debido a la contaminación generada por el incendio del basurero municipal de Tapachula, la respuesta de la población para adoptar medidas preventivas ha sido mínima, evidenciando una preocupante falta de conciencia social frente a riesgos que pueden derivar en enfermedades respiratorias y otros padecimientos graves.

Selene Martínez, encargada de ventas de insumos médicos, señaló que durante la contingencia no se registró un aumento en la compra de cubrebocas, a pesar de la presencia de humo en distintos puntos de la ciudad y de las recomendaciones oficiales para proteger las vías respiratorias. “No hubo alarma ni prevención. La gente no mostró interés en protegerse, aun cuando el humo representa un riesgo real para la salud”, explicó.

La entrevistada advirtió que esta apatía social no es un hecho aislado, sino una constante que también se ha observado durante otras alertas sanitarias, como las relacionadas con enfermedades contagiosas. Indicó que muchas personas continúan acudiendo a espacios públicos sin protección, incluso presentando síntomas respiratorios, lo que incrementa el riesgo de contagios y complicaciones, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Martínez subrayó que la prevención de enfermedades está al alcance de todos, ya que el uso de cubrebocas y otros insumos básicos de protección tiene un costo accesible y puede evitar afectaciones mayores a la salud. “La cultura de la prevención sigue siendo una asignatura pendiente. Más vale tomar medidas a tiempo que enfrentar consecuencias graves”, enfatizó.

Finalmente, recordó que ante contingencias por humo o contaminación ambiental, los cubrebocas recomendados son los modelos KN95 y KF94, ya que ofrecen una mayor filtración de partículas nocivas.

Asimismo, recomendó el uso de lentes de protección o caretas para reducir la exposición directa, reiterando que la prevención individual también es una responsabilidad colectiva para evitar crisis sanitarias mayores. EL ORBE/ Mesa de Redacción