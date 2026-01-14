SEP y Organización Internacional Impulsan la Enseñanza del Inglés en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero de 2026.- Con el propósito de elevar la calidad educativa y ampliar las oportunidades de desarrollo para la juventud chiapaneca, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la organización internacional British Council, pusieron en marcha un proyecto conjunto para fortalecer la enseñanza del idioma inglés en la entidad.

La iniciativa es coordinada en la región por el especialista Andrew Starling, quien explicó que el programa busca cambiar la percepción del inglés, dejándolo de ver como un requisito escolar para convertirlo en una herramienta clave para el ámbito profesional y social.

El proyecto se desarrolla a partir de un enfoque práctico. En su primera etapa, Starling realizó visitas a distintos planteles del Estado con el fin de observar directamente la práctica docente, y conocer las condiciones reales de las aulas, así como los desafíos que enfrentan los maestros en su labor diaria.



Actualmente, la estrategia avanza en su segunda fase, la cual contempla entre 10 y 12 talleres intensivos enfocados en la planeación de clases y el uso de metodologías efectivas. Uno de los principales retos es que los estudiantes comprendan la relevancia del inglés, sobre todo en regiones alejadas de la frontera, para que identifiquen su utilidad en el futuro, señaló.Un eje central de la capacitación es el reconocimiento de la diversidad cultural y social de Chiapas.Starling subrayó que las condiciones educativas varían significativamente entre la costa, el centro y la zona norte del estado, por lo que se brindan herramientas pedagógicas que permiten adaptar los contenidos a contextos de migración, inclusión y tradiciones locales.La respuesta del magisterio ha sido positiva. La profesora Lenis Carolina Gálvez Lara, de la Preparatoria “Juan Sabines”, en Huehuetán, destacó que el curso representa una actualización indispensable.“La vinculación con el British Council ha sido excelente; recibimos información de primera mano y recursos digitales que hacen nuestras clases más dinámicas y actuales”, afirmó.En el mismo sentido, la maestra Jacqueline Janet Moreno Chávez, de la Preparatoria “Arnoldo Ruiz Sarmiento”, en Tuxtla Chico, resaltó el valor del contacto directo con especialistas nativos.“Interactuar con alguien que domina el idioma fortalece nuestra práctica docente y beneficia directamente a los alumnos”, expresó.Este proyecto, que también se implementa en otras entidades del país, busca consolidar una red de capacitación continua para docentes. EL ORBE/Nelson Bautista