Presidenta Sheinbaum Inaugura Aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas

* Fija Meta de 1.5 Billones en Recaudación.

Nuevo Laredo, Tamaulipas; 25 de Enero de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la nueva sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, instalaciones estratégicas que permitirán mayor eficiencia, productividad y honestidad en la recaudación, la cual aumentó 25 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de un billón a un billón 250 mil millones de Pesos (mdp), con el objetivo de incrementar este año a un billón 500 mil mdp.



1 de 2

“Estas instalaciones, nos van a permitir todavía mayor eficiencia, mayor productividad, mayor honestidad, mayor beneficio para las y los trabajadores de las Aduanas y la centralización de todas las labores que se desarrollan en las Aduanas. Esa es una labor fundamental. Este año vamos por otros 250 mil millones de pesos adicionales, es decir: llegar a un billón 500 mil millones de pesos en los ingresos a las Aduanas; y además, lograr mayor eficiencia en todos los procesos. Eso es posible gracias a esta instalación y al trabajo coordinado que tenemos en el Gobierno de México”*, enfatizó.Las aduanas, destacó la Jefa del Ejecutivo Federal, representan seguridad nacional, desarrollo con bienestar y soberanía, por ello reconoció a los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por la construcción de estas instalaciones aduaneras, las cuales tuvieron una inversión superior a los 4 mil mdp, que representan la dignificación de las y los trabajadores.“Aduanas antes dependía del SAT (Servicio de Administración Tributaria), hasta que se constituyó como una Agencia por su importancia. Y la visión de que todos los trabajadores y trabajadoras de aduanas pudieran concentrarse en estas instalaciones, lo que significa la dignificación del trabajo de quienes laboran en esta institución y al mismo tiempo concentrar los trabajos de la Agencia Nacional de Aduanas. Hoy se hace realidad esta decisión gracias a los ingenieros militares, que como siempre desarrollan con profesionalismo y excelencia el trabajo que desempeñan”*, agregó.Además, agradeció a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) por la digitalización de trámites y procesos en coordinación con el SAT.El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que Nuevo Laredo se eligió como sede central de las oficinas de la ANAM debido a que genera el mayor porcentaje en recaudación fiscal con alrededor del 33 por ciento de todas las aduanas del resto del país, y su construcción mejorará la dirección y control de los servicios aduanales, además de que aportará a verificar el apego a las normas de comercio exterior.Se trató de una obra desarrollada desde una visión integral en 29 hectáreas con 320 mil metros cuadrados de construcción, generando más de 3 mil 700 empleos directos y 7 mil indirectos. Detalló que el edificio principal tiene capacidad de mil 100 personas y cuenta con 600 viviendas para trabajadores y sus familias, así como espacios de recreación. Agregó que a esta obra se suma la construcción, por parte de la Defensa Nacional, de siete secciones aduaneras en Baja California, 12 en Sonora, nueve en Chihuahua, cuatro en Coahuila y 16 en Tamaulipas, que concluyeron en 2024 y que están equipadas con aparatos de última tecnología como detectores de mercancía para evitar contrabando, laboratorios móviles de hidrocarburos, rayos X móviles, ferroviarios, vehiculares y para maletas.Informó que en todas las aduanas se trabaja en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), lo que permite garantizar la seguridad con respeto a la soberanía. Y agregó que, desde la entrada de la Defensa a la operación de aduanas en 2021, se han asegurado mil 533 armas, 4 mil 876 vehículos, 603 carros tanques, cerca de 50 millones de litros de hidrocarburos, alrededor de 5 toneladas de cocaína, más de 4 toneladas de metanfetaminas, casi 180 mdp, más de 180 millones de dólares y 177 mil euros.El titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, afirmó que las aduanas protegen la soberanía, ordenan el comercio exterior y garantizan que México participe en el mundo con legalidad, transparencia y reglas claras, por lo que aseguró que la Aduana de Nuevo Laredo será un nodo logístico del país.El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que esta aduana le da reconocimiento a Nuevo Laredo como el puerto comercial y aduanero más importante de la frontera y de América Latina, además de que abre paso a obras que aperturan nuevos caminos, particularmente en materia comercial. Boletín Oficial