Aseguran Armamento, Vehículos, Equipo Táctico y Narcóticos en Operativo Realizado en Villaflores

* CON ESTAS ACCIONES LAS FUERZAS DE SEGURIDAD REFRENDAN SU COMPROMISO DE MANTENER LA PAZ EN EL ESTADO.

* Entre lo Decomisado hay Armas Largas, Cartuchos de Distintos Calibres, Chalecos Balísticos, Varios Vehículos y Motocicletas

* Los Indicios Asegurados Presuntamente Pertenecen a un Grupo Delictivo que Opera en la Región.

Villaflores, Chiapas; 15 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo un operativo interinstitucional de disuasión y prevención del delito en el municipio de Villaflores.



Los hechos se registraron en la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez, donde como resultado de recorridos estratégicos, se logró el aseguramiento de tres armas largas tipo AK-47 calibre 7.62×39; dos armas largas Colt R-15 calibre .223; dos armas largas calibre .22 y un arma larga calibre .308. Asimismo, se aseguraron mil 324 cartuchos calibre 7.62×39, 23 cartuchos calibre .223 y cuatro cartuchos calibre .308, además de 42 cargadores para arma larga; además, se localizaron siete chalecos balísticos y 21 envoltorios que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana.En cuanto a vehículos, se aseguró una camioneta Chevrolet TRAX modelo 2014, la cual cuenta con reporte de robo; una camioneta Ford tipo Van E-150 color blanco; y una camioneta Jeep Mojave color negro. También fueron aseguradas dos motocicletas marca Italia, modelos F125 y DM250, ambas sin placas de circulación.Todos los indicios asegurados, pertenecientes presuntamente al Cártel de Sinaloa, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes y coordinados que fortalezcan la seguridad, la prevención del delito y la paz en el estado de Chiapas. Boletín Oficial