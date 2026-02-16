Se Invertirán más de 130 MDP Para Mejorar la Imagen Urbana de la 17 Calle Poniente-Oriente

* El Gobernador Eduardo Ramírez Acompañado del Alcalde Yamil Melgar Pusieron en Marcha los Trabajos de Pavimentación que Concluirán en Tres Meses y Medio
Tapachula, Chiapas; 15 de febrero de 2026.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, pusieron en marcha los trabajos de pavimentación de la calle 17 Poniente-Oriente, donde se invertirán más de 130 millones de Pesos, para beneficiar a más de 63 mil habitantes.
El Alcalde destacó que gracias hoy Tapachula avanza porque existe coordinación, planeación y dignificación social, por lo que a nombre del Ayuntamiento y de las y los tapachultecos, «le reiteramos el más grande reconocimiento, es un honor escribir la nueva historia de Tapachula moderno, transformador y humanista».
El Gobernador del Estado reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno Municipal «para impulsar el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos de Chiapas», destacó Ramírez Aguilar, al señalar que la obra se ejecutará en tres meses y medio por constructores tapachultecos.
La obra tendrá las siguientes especificaciones: 18,150.00 M2 de pavimentación con concreto hidráulico; 3,856.00 ml de guarniciones; 6,442.00 M2 de banquetas; 109.00 piezas de señalamiento vertical; 6,320.00 ml de red hidráulica de señalamiento horizontal; 1,343.00 piezas de arborización; 3,612.00 ml de red hidráulica; 4,469.00 ml de red sanitaria y 1.00 lote de dren pluvial.
Estuvieron presentes Anakaren Gómez Zuart, secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, la directora general del COBACH, Viridiana Figueroa García, empresarios entre otros invitados especiales. Boletín Oficial