Se Invertirán más de 130 MDP Para Mejorar la Imagen Urbana de la 17 Calle Poniente-Oriente

* El Gobernador Eduardo Ramírez Acompañado del Alcalde Yamil Melgar Pusieron en Marcha los Trabajos de Pavimentación que Concluirán en Tres Meses y Medio

Tapachula, Chiapas; 15 de febrero de 2026.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, pusieron en marcha los trabajos de pavimentación de la calle 17 Poniente-Oriente, donde se invertirán más de 130 millones de Pesos, para beneficiar a más de 63 mil habitantes.



Con la presencia de la diputada y presidenta del Congreso estatal, Alejandra Gómez Mendoza y los diputados Elvira Catalina Aguiar Álvarez y Fredy Escobar, el Alcalde de Tapachula agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la puesta en marcha de los trabajos de pavimentación y servicios integrales de agua potable, drenaje y alumbrado, de la 17ª. Calle Poniente y Oriente, de la 8ª. a la 15ª. Avenida Norte «una avenida que desde hace 40 años no ha recibido atención a pesar de que hasta hace algunos años es la Carretera Internacional que nos lleva a Guatemala, por lo tanto es una de las vialidades más importantes, al cruzar la ciudad de un lado a otro».El Alcalde destacó que gracias hoy Tapachula avanza porque existe coordinación, planeación y dignificación social, por lo que a nombre del Ayuntamiento y de las y los tapachultecos, «le reiteramos el más grande reconocimiento, es un honor escribir la nueva historia de Tapachula moderno, transformador y humanista».El Gobernador del Estado reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno Municipal «para impulsar el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos de Chiapas», destacó Ramírez Aguilar, al señalar que la obra se ejecutará en tres meses y medio por constructores tapachultecos.La obra tendrá las siguientes especificaciones: 18,150.00 M2 de pavimentación con concreto hidráulico; 3,856.00 ml de guarniciones; 6,442.00 M2 de banquetas; 109.00 piezas de señalamiento vertical; 6,320.00 ml de red hidráulica de señalamiento horizontal; 1,343.00 piezas de arborización; 3,612.00 ml de red hidráulica; 4,469.00 ml de red sanitaria y 1.00 lote de dren pluvial.Estuvieron presentes Anakaren Gómez Zuart, secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, la directora general del COBACH, Viridiana Figueroa García, empresarios entre otros invitados especiales. Boletín Oficial