Eduardo Ramírez Ordena Reforzar Vigilancia en la Frontera Sur

* Resguardan Carreteras Colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

Chiapas; 22 de Febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, bajo la instrucción del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, da a conocer que derivado del operativo realizado en el Estado de Jalisco redobla las acciones de vigilancia y prevención en la frontera con Centroamérica, así como en las carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca.



Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la presencia institucional, vigilar de manera permanente cualquier situación que pudiera alterar el orden público en la entidad y garantizar una respuesta inmediata y contundente ante cualquier eventualidad.La SSP reafirma que en Chiapas se mantiene un trabajo coordinado y permanente con el Gobierno de México, respaldando las acciones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, y todo el Gabinete de Seguridad federal.No se bajará la guardia en la lucha contra la delincuencia. En Chiapas la seguridad es una prioridad permanente y se actúa con firmeza para salvaguardar la paz, el orden y la tranquilidad de las y los chiapanecos.Con estas acciones, la SSP reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada, preventiva y estratégica para mantener a la entidad como un territorio seguro, donde prevalezca el Estado de derecho y el libre tránsito. Boletín Oficial