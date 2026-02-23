Señalan Presuntas Irregularidades en Permisos de Uso de Suelo en Cacahoatán

* Para la Instalación de una Tienda Departamental.

Cacahoatán, Chiapas; 22 de Febrero de 2026.- Comerciantes del municipio de Cacahoatán manifestaron su inconformidad ante la presunta autorización, irregular, de un permiso de uso de suelo para la instalación de una tienda departamental perteneciente a una cadena nacional.

De acuerdo con los denunciantes -quienes solicitaron mantener su identidad en reserva- el Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Víctor Pérez Saldaña, habría otorgado dicho permiso en condiciones que consideran poco claras.

Señalan que el monto relacionado con el trámite rondaría “casi medio millón de pesos”, por lo que solicitan se transparente si esos recursos ingresaron formalmente a las arcas municipales.

Los comerciantes expresaron preocupación por el impacto económico que podría generar la apertura del nuevo establecimiento, al considerar que las ventas actuales ya enfrentan un escenario complicado. Añadieron que el predio autorizado se ubica en la zona norte de la ciudad, sobre la salida rumbo a Unión Juárez, a un costado de otra tienda departamental ya establecida.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas y a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, revisen el procedimiento administrativo y el manejo de los recursos relacionados con este caso.

Los inconformes subrayaron que su postura busca garantizar transparencia en las decisiones municipales y condiciones equitativas para el comercio local. EL ORBE/ Mesa de Redacción