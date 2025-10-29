miércoles, octubre 29, 2025
OCTUBRE 29 DE 2025

EL ORBE AL MOMENTO:

Aprehenden a objetivo prioritario de pederastia: FGE

Al Instante staff - 0
• Por hechos ocurridos la colonia Las Granjas, de Tuxtla Gutiérrez Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo de Fuerza de...
Selección Tapachula por el Titulo Nacional en León

Al Instante staff - 0
*Copa Telmex 2025 Tapachula, Chiapas.- La selección Tapachula partió a León, Guanajuato, vía terrestre, donde participará en la etapa nacional de la Copa Telmex...
Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 29 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
MAS Popular

