Rojas

Autoridades Realizan Operativo en Inmueble de Tapachula

*Sobre la 17ª Calle Oriente.

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero.- Una intensa movilización policiaca paralizó el corazón de Tapachula la tarde de ayer viernes, luego de que más de 50 elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y fuerzas federales arribaran una refaccionaria ubicada en la 17ª Calle Oriente, entre Central y 1ª Norte.
El despliegue contó con el respaldo de unidades de élite como la Fuerza de Reacción Inmediata «Pakal», el Grupo de Reacción e Intervención Especial (GERI) y la Guardia Estatal Preventiva.
Los uniformados establecieron un cerco de seguridad de 100 metros a la redonda, restringiendo por completo el paso peatonal y vehicular, mientras los Ministerios Públicos ingresaban al establecimiento.
Aunque el hermetismo oficial prevalece, trascendió que la diligencia forma parte de las investigaciones contra la delincuencia organizada que se han intensificado en la región.
Los agentes realizaron una inspección exhaustiva de la mercancía y documentación del local para detectar posibles artículos ilícitos o con reporte de robo,
Este cateo se suma a la racha de operativos que en el último mes han dejado más de 20 personas detenidas, así como el aseguramiento de armas de alto poder y estupefacientes, recuperación de vehículos y motocicletas robadas.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado si hubo personas detenidas o el monto de lo asegurado en este inmueble de la colonia Centro.
La vigilancia en la zona fronteriza se mantiene reforzada con vehículos blindados y tecnología de inteligencia. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

México y Guatemala activan blindaje sanitario contra el sarampión en la frontera sur.

Tecún Umán, Guatemala 28 de febrero 2026.– Autoridades de México y Guatemala pusieron en marcha una estrategia binacional de emergencia para frenar el avance...
Trump confirma participación de EU en ataques contra Irán; «nunca tendrán un arma nuclear»

El mandatario llama a los iraníes a "tomar el control de su destino” El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que "Irán...
Realizan “Amor en Rojo” a Beneficio de la Cruz Roja en Tapachula

Tapachula fue sede de la velada altruista “Amor en Rojo”, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) a beneficio...
