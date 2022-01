Piden Estar Atentos por Repunte de Casos Covid

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 03 de Enero de 2022.- Ante el pronóstico de autoridades sanitarias a nivel nacional sobre un repunte de casos de COVID-19, derivado de la movilización social que se registró en temporada decembrina, el secretario de Salud de Chiapas, doctor Pepe Cruz, manifestó que es importante estar atentos a la presencia de síntomas, comunicarse a las líneas de atención y aplicar el aislamiento para limitar el daño y la propagación del virus.

Al respecto, el funcionario estatal pidió a la población no pasar por alto los signos y síntomas de tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza, acompañados de dolor o ardor de garganta, ojos rojos y/o dolores en músculos o articulaciones (malestar general); considerando que los casos más graves tienen dificultad para respirar o falta de aire en los pulmones.

Dijo que ante la aparición de posible sintomatología COVID, hay que notificarlo a las líneas de atención con cobertura estatal 800 772 2020 y 800 822 8627, donde personal capacitado brindará la orientación pertinente y si el caso lo amerita, una brigada médica especial acudirá al domicilio para realizar la valoración correspondiente y otorgar el tratamiento.

El Secretario de Salud recalcó que de resultar positivo a COVID-19, el riesgo de transmisión es latente, por lo que se debe permanecer en resguardo domiciliario y avisar a las personas con quienes se tuvo contacto en los últimos tres días. Es importante seguir las indicaciones del personal de salud y no automedicarse.

Asimismo, mencionó que la red de clínicas de atención respiratoria COVID se mantiene activa para proporcionar el servicio de hospitalización en aquellos casos que se requiera. De hecho, en los primeros días del año se empieza a registrar una leve ocupación hospitalaria.

El doctor Pepe Cruz subrayó que si bien el Estado de Chiapas no reporta aún la presencia de la variante Ómicron, el COVID-19 como tal sigue siendo peligroso por ser una enfermedad altamente contagiosa, de ahí la recomendación de mantener las medidas sanitarias de manera rutinaria: uso correcto del cubreboca, lavado frecuente de manos, no tocar ojos ni nariz ni boca, emplear el estornudo de etiqueta y sana distancia.

Finalmente, destacó que el Comité Estatal para la Seguridad en Salud sesiona de forma permanente para tomar las decisiones que sean necesarias a fin de contener la pandemia, tal como lo ha instruido el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, conforme a las políticas públicas de salvaguardar la salud de las y los chiapanecos. Boletín Oficial