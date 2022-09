Sin Atención Permanente las Calles Destrozadas en el Municipio de Cacahoatán

* El Edil Rafael Inchong, más de lo Mismo.

Tapachula, Chiapas; 04 de Septiembre del 2022.- Los problemas por la falta de obras comunitarias y los pésimos servicios públicos en el municipio fronterizo de Cacahoatán, así como por el desinterés de atender los rezagos y de las demandas de la población, se acentuaron aún más en este primer año de la administración local que aún encabeza el alcalde, Rafael Inchong Juan, del Partido del Trabajo (PT).

De acurdo a las denuncias ciudadanas, las inconformidades son encabezadas por las calles destrozadas, la inseguridad, la falta de alumbrado público, los caminos saca-cosechas intransitables, el abandono al ampo, entre otros.

A razón de ejemplo, Juan Carlos Caballero, habitante de ese municipio, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que hay calles muy deterioradas y con grandes hoyos, como la que se encuentra a un costado de la talachera, en donde los niños o alguien en bicicleta pudieran tener algún accidente.

Señaló que los trabajadores de ese local en donde se reparan neumáticos, ponen llantas como señal de advertencia a los conductores y transeúntes para que no caigan en ese lugar y sufran un percance, pero que eso no es ninguna solución.

Es necesario, dijo, que el Ayuntamiento y las otras dos instancias de Gobierno deberían de sumar esfuerzos para la atención de ese y otros problemas de la localidad.

«Hace falta atención, poner a una persona que vaya a ver, recorrer las calles y verificar todo lo que se requiere, y constatar que no corra riesgo la población», indicó.

Consideró que, a lo mejor, las autoridades locales no atienden la situación del bacheo, porque se trata de obras que ya están hechas desde administraciones atrás.

«Se necesita de un programa de bacheo, y también hay una avenida principal en la que puedan poner el programa Uno por Uno, porque muchos no respetan el alto y algo se pudiera hacer ahí», puntualizó. EL ORBE / JC