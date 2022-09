Llaman a Todos los Sectores a Cuidar Zonas Arqueológicas en la Frontera Sur

* Investigadores del INAH

Tapachula, Chiapas; 04 de Septiembre del 2022.- El patrimonio cultural relacionado con las zonas arqueológicas debe estar ligado con todos los sectores involucrados, ya sea a nivel de turismo, desarrollo urbano, obras públicas, entre otros, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que están preocupados por la difusión, la conservación y las investigaciones de los sitios arqueológicos y asentamientos humanos que no están abiertos al público.

Así lo manifestó Gabriel Lalo Jacinto, arqueólogo investigador del INAH en Chiapas, quien en entrevista con Periódico EL ORBE, aseguró que para lograr ese objetivo es importante la participación de la población en general.

Para darle vida a las zonas arqueológicas de la región, explicó, se pueden establecer convenios de colaboración con los diversos sectores, ya sean hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios, guías de turistas, e incluso, la misma población local puede ser gran aliada para la conservación y difusión de esos patrimonios culturales.

Añadió que hay algunas comunidades en Chiapas en donde los mismos pobladores se convierten en gestores, es decir, le dan una importancia no necesariamente económica, al cuidado que tienen para que esos sitios o patrimonios culturales se conserven y no haya saqueos, como ha ocurrido en otros lugares.

Asimismo, reconoció que el desarrollo del país continúa y no se puede detener. En ese sentido, se realizan trabajos de investigación en cada uno de esos sitios que se llaman salvamentos arqueológicos y en este caso, el INAH lo que hace es rescatar todo lo que tenga a la mano. EL ORBE / Nelson Bautista