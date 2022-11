Secretaría de Educación Rechaza Actos Vandálicos Realizados Presuntos Normalistas

* Causaron Destrozos a Diversos Edificios Públicos y Quemaron Vehículos.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Educación dio a conocer que durante el 2022 la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” ha recibido un total de 4 millones 498 mil 503 pesos, de los cuales dos millones 385 pesos corresponden a recursos federales y dos millones 498 mil 118 pesos a recursos estatales, cumpliendo de esta manera con el anteproyecto aprobado por la Secretaría de Hacienda; además, se ha brindado atención constante al Comité Estudiantil con respecto a las necesidades de la escuela, sin que exista a la fecha pendiente alguno sobre el particular para cubrir las necesidades de la escuela.

También informó que, debido al aumento de matrícula, por conceptos como alimentos, uniformes y otros apoyos, el presupuesto anual otorgado ha aumentado de forma proporcional para 2022, el cual se libera de forma mensual y no ha sido reducido en ninguna de sus partidas.

La dependencia recordó que en el estado de Chiapas existen 19 escuelas normales, de las cuales 15 son estatales y cuarto federales , y que todas ellas son atendidas por igual y sin ningún trato preferente.

De la misma forma, recalcó que de forma individual cada alumno de dicha institución, aparte de los beneficios arriba mencionados, reciben la Beca “Benito Juárez” por un monto de cuatro mil 900 pesos bimestrales, y un apoyo adicional para prácticas profesionales de 500 pesos mensuales.

Ante la exigencia de plazas, se le ha explicado a dicho Comité, que existen procedimientos legales estipulados y normados por la Unidad del sistema de carrera de maestras y maestros (USICAMM), por lo que no es posible cubrir con su petición, dado que debe haber apego a los resultados del proceso de ingreso de educación básica.

Con el compromiso hecho por esta Secretaría de dar prioridad a la preparación académica de los normalistas, se ha formado un Equipo Técnico Pedagógico dentro del Departamento de Educación Normal de la Subsecretaría de Educación Federalizada, que se encarga exclusivamente de preparar e impartir cursos y talleres para que los alumnos que están por egresar y los egresados de las normales cuenten con más y mejores herramientas que les ayudarán con su desempeño en el proceso para el Concurso de Carrera para Maestros y Maestras y así obtengan resultados favorables y sean merecedores de un lugar dentro del sistema educativo.

Finalmente, la Secretaría de Educación rechazó las protestas de la Organización Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá”, ya que en los últimos días ha dañado instalaciones del estado y se ha apropiado de bienes privados; por lo que nuevamente hace un llamado a privilegiar el diálogo y trabajar en conjunto para mejorar las condiciones actuales del normalismo en el estado, no olvidando que son los futuros formadores de la niñez chiapaneca.