Repentina Tromba Afecta Producción de Maíz en la Frontera Sur de Chiapas

* Campesinos Reportan Graves Pérdidas.

Tapachula, Chiapas; 24 de noviembre del 2022.- No obstante que los pequeños productores de maíz están siendo castigados por las plagas y porque no hay precios de garantía para vender a buenos precios, ahora se les agrega otro problema por parte de la naturaleza que son repentinas trombas en los últimos días, las cuales han tirado grandes superficies con ese cultivo, que estaban en el proceso de brotar las mazorcas.

Braulio Ramírez Vázquez, productor en la región, dijo en entrevista con el rotativo EL ORBE que últimamente cayeron unos grandes aguaceros que llegaron acompañados de fuertes rachas de viento, y eso provocó las afectaciones.

Agregó que esos daños, que son como del 70 por ciento, van a ser motivo de que la producción merme drásticamente y con ello, los agricultores dedicados a la siembra de maíz, se van a ver perjudicados, ya que no van a alcanzar a cosechar ese grano, ni siguiera para el consumo de la familia o para recuperar lo que ya habían invertido.

Explicó que, cuando el agricultor vende su cosecha, los compradores les pagan precios muy bajos, y por el contrario, cuando ellos necesitan de ese producto para su consumo, lo tienen que comprar caro. Por eso es que siembran para cuando menos les sirva para su sustento familiar, pero ahora ni para eso van a tener.

Agregó que la situación de los pequeños productores es difícil en este momento, ya que también tienen que batallar contra las plagas, pero los precios de los insecticidas, fertilizantes y otros insumos son muy altos, incluso superan los costos de producción.

Añadió que en ocasiones, cuando no han alcanzado una buena producción para el consumo familiar, han tenido que comprar el grano, pero resulta que se los han vendido revuelto con podrido, además de caro. Por lo tanto, esta pérdida que les causaron los ventarrones, afectaron demasiado a la economía familiar. EL ORBE / Nelson Bautista