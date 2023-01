Inician Protocolo Para Declarar “Pueblo Mágico” a Unión Juárez

*Se Coordinan Empresarios, Pobladores y Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero del 2023.- Las autoridades en Chiapas han iniciado el protocolo administrativo para que Unión Juárez obtenga la certificación de Pueblo Mágico, que contribuirá con la llegada de más turistas e inversiones públicas y privadas, y por ende mayor desarrollo en la frontera sur.

Humberto Ríos Córdoba, prestador de servicios en ese municipio fronterizo, dijo en entrevista para Periódico EL ORBE, que por parte de la población hay ganas de trabajar, «y los que no quieren salir adelante simple y sencillamente no hacen otra cosa más que a recibir los apoyos».

Luego de superar los estragos de los dos primeros años de pandemia, indicó, se han sumado otros prestadores de servicios y se ha incrementado la afluencia de visitantes, aunque reconoció que se necesitan más hoteles, cafeterías, restaurantes, artesanías, entre otros.

En el último trimestre hubo un incremento en la llegada de turistas y consumo, en alrededor de un 70 por ciento y que mucho de ello se debe también a la estrategia que implementaron de mantener los precios sin cambios, sostuvo.

En el caso específico de lo ocurrido en diciembre, aseguró que «no nos dimos abasto», incluso las vendedoras de frutas y flores de la plaza. «imagínate que tuviéramos el apoyo de una mejor carretera, es lo que queremos que se nos amplíe, desde el municipio de Cacahoatán hasta Unión Juárez, porque es muy estrecha».

Además, se requiere de un mejor sistema de agua potable, limpieza, recolección de basura y seguridad; y para el proyecto del Pueblo Mágico, los empresarios han decidido sumarse cada uno desde sus establecimientos en las modernizaciones de sus espacios, mientras que los pobladores lo harán fuera y dentro de sus viviendas.

«Porque no es posible que el parque, que es lo más bonito que tenemos en Unión Juárez, de repente es un muladar, porque lo han convertido en vendimias, cuando debe haber un espacio para que haya ese tipo de tianguis. Debe de haber higiene, calidad, calidez y buenos precios». EL ORBE / JC