Discapacitados Denuncian Completo Abandono por Parte del Ayuntamiento de Huehuetán

*El Edil José Ángel Villalobos se Olvidó de los Grupos Vulnerables.

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero del 2023.- Grupos de personas con capacidades diferentes que radican en el municipio de Huehuetán, contiguo a Tapachula, denunciaron la marginación y el olvido por parte de sus autoridades municipales, encabezadas por el aún alcalde José Manuel Ángel Villalobos.

Por ejemplo, David Reyes de la Rosa, en voz de los afectados, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, «el municipio mantiene abandonada a la gente más vulnerable, la que menos tiene. Ellos siempre buscan amarres políticos e intereses personales, pero a quienes no tienen nada de influencia sobre el apoyo de movimientos políticos, son olvidados y no escuchados».

De acuerdo a su versión, éste es un fenómeno que se viene dando en cada administración municipal, «no es algo nuevo para nuestra gente discapacitada y de los que menos tienen en Huehuetán».

En el caso del Sistema de Desarrollo Integral para las Familias (DIF) en ese municipio, reconoció que sí hay apoyos, pero sólo a sus allegados y a militantes partidistas.

Lamentó que los políticos, cuando buscan llegar al poder, brindan algunas ayudas o apoyos pero ya en el cargo no cumplen lo que prometen. «La gente, por sufrir escasez económica, venden a veces hasta su voto y su dignidad. En campaña son abrazos, besitos y acarreo, hasta comida o despensas. Pero pasadas las elecciones se olvidan de la gente discapacitada, de los humildes».

Dejó en claro que la atención a la población en general es una obligación del Gobierno, pero que en el caso de los grupos vulnerables es mayor la responsabilidad.

Sin embargo, recalcó que aún hay personas de la sociedad civil que sin buscar ningún beneficio personal ni lucrar con la necesidad popular, se suma a la ayuda de la sociedad de manera altruista y sin reflectores. EL ORBE / JC