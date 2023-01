Instituciones Educativas Reportan Retorno a Clases sin Complicaciones

* No se han Detectado Casos de Covid-19.

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero del 2023.- El mes pasado, poco antes de que se fueran de vacaciones, un buen número de maestros así como de alumnos del Centro de Educación Básica (CEBECH) No. 2 “Teodomiro Palacios”, ubicado al norte de la Ciudad, registraron problemas en su salud, con intensa tos y gripe.

Eso informó Herminio Escobar Castillo, director general de ese centro educativo, quien en entrevista otorgada a rotativo EL ORBE, dijo que las afectaciones en la salud de algunos maestros y alumnos no requirió que presentaran permisos por escrito para ausentarse, sino que lo reportaron y permanecieron en su casas para evitar los contagios, mientras se reponían.

Comentó que de común acuerdo y de manera interna, se planteó la idea de que suspendieran las clases unos dos días aquellos que presentaban síntomas de tos o gripe, pues se correría el riesgo de contagios.

Asimismo, este problema de las enfermedades respiratorias en temporada invernal, se presenta casi todos los años. «Afortunadamente, en el regreso a clases ya en este 2023, no hubo ninguna complicación, y las clases iniciaron de manera normal», señaló.

Añadió que ya se habló con todos los coordinadores con el propósito de que, si se detecta algún alumno o docente con esos síntomas, se le conceda inmediatamente el permiso correspondiente para que atienda su salud.

Por su parte, la presidente de Padres de Familia, Bertha Pérez Gutiérrez, del nivel Secundaria, comentó que se está trabajado en común acuerdo para vigilar la salud de la población estudiantil.

Puntualizó que, tras el regreso a clases, sólo se ha presenciado uno o dos casos de tos y gripe en todo el plantel de más de mil alumnos. EL ORBE / Nelson Bautista