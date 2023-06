Padres de Familia Toman Instalaciones de la Escuela Técnica en Tuxtla Chico

*Denuncian Acoso Sexual a los Alumnos por Parte de un Trabajador Administrativo.

Tapachula, Chiapas; 30 de Mayo del 2023.- Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 30, ubicada en el municipio fronterizo de Tuxtla Chico, tomaron las instalaciones de ese plantel este martes, para demandar la destitución de un trabajador del área administrativa, a quien acusan de generar supuesto acoso sexual en contra de estudiantes.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, Concepción Palacios Martínez, presidente del Comité de Padres de Familia de esa secundaria, dijo que, con anterioridad enviaron documentos a la Secretaría de Educación explicando la delicada problemática, pero no les hicieron caso.

Ante ese panorama, los padres de familia decidieron tomar las instalaciones y no permitir el acceso del administrativo José Raúl “N”, que es quien ha realizado el supuesto acoso en contra de estudiantes. Al menos en esta institución, comentó, ya son dos casos que se han dado.

Ya están debidamente enterados de que ese señor ha tenido los mismos problemas en otras instituciones donde laboró anteriormente, indicó, por lo que consideran se trata de una persona no confiable y representa un peligro para los estudiantes.

Añadió que dentro de las peticiones que hacen, solicitan que la Secretaría de Educación tome cartas en ese asunto, «pero que lo haga con seriedad», ya que después de haber enviado documentos, la dependencia se limitó a decirle al inculpado: “ya, pórtate bien”.

Explicó que tienen pruebas documentadas en contra de esa persona, como en noviembre de 2022, cuando aseguran que acosó a un menor de edad. «Ahora, apenas la semana pasada, se vuelve a repetir la historia, con este mismo niño».»

Detalló que, en venganza, el administrativo se atrevió a llamar a los padres del niño, acusándolo de drogadicto, además, que ya tuvo relaciones sexuales con otros maestros de la escuela, razón por la cual los familiares ya están tomando cartas en este penoso asunto.

Dijo por último que, si la Secretaría de Educación no atiende sus demandas, se irán hasta las últimas consecuencias. EL ORBE / Nelson Bautista