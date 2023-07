95% de Productores de Ajonjolí de Chiapas Dejarán de Sembrar en el Próximo Ciclo

*Por Falta de Mano de Obra.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio del 2023.- La gran mayoría de los productores de ajonjolí en Chiapas dejaron de sembrar esos granos durante el presente ciclo, sobre todo por la falta de mano de obra y porque la poca que hay es cara, y derivado a que no hay precios de garantía.

Además, porque ya resulta totalmente incosteable el cultivo por los aumentos de los insumos y la falta de apoyos gubernamentales, señaló Jorge Arroyo Ruiz, productor en la región, quien en entrevista para rotativo EL ORBE señaló que muchos se han olvidado por completo del ajonjolí, porque en los últimos ciclos se han reportado pérdidas.

Desde que el Gobierno Federal empezó a regalarles dinero a algunos agricultores sin hacer nada, estos ya no trabajan y se conforman con lo que mensualmente les están entregando, y por eso no se consigue mano de obra, señaló.

Ante esa situación, indicó que primero en el ciclo anterior ya solo sembró ajonjolí el 50 por ciento de quienes lo cultivaban de manera normal. Y para el presente periodo, abandonarán este cultivo tal vez el 95 por ciento de los productores.

En cuanto al número de hectáreas, calculó que podría decirse que antes se sembraban unas 20 mil hectáreas en la región, luego se redujo a 10 mil, y la última vez se disminuyó a solo cinco mil. En el presente ciclo, apenas habrá entre 500 o unas mil. EL ORBE / Nelson Bautista