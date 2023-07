Campo Laboral de Abogados se vio Duramente Afectado Durante la Pandemia

*Se Redujo la Oferta de Trabajo en ese Sector.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio del 2023.- Durante lo más crítico de la pandemia del Covid-19, el campo laboral de los abogados en Chiapas se vio seriamente afectado, ya que la pausa obligada generó deterioro en los bolsillos de quienes ejercen esa profesión, al reducirse las oportunidades de trabajo y de desarrollo.

Así lo dio a conocer Manuel de Jesús Calvo, profesional en Derecho y miembro del Colegio de Abogados, quien en entrevista con Periódico EL ORBE, señaló que ciertamente se abrieron otros campos de acción, pero éstos no fueron suficientes.

Debido a la pandemia, explicó, en el ámbito familiar se incrementaron los casos de juicios y sucesión testamentaria por los fallecimientos que se registraron, así como divorcios y manutención de hijos. Sin embargo, no fue suficiente para cumplir el tema ocupacional de los abogados.

Detalló que gracias a las reformas, muchos de esos casos ahora son atendidos en línea y ya no se requiere que los profesionales del derecho tengan que visitar oficinas para las gestiones pertinentes, y por lo mismo, en muchos despachos se prescindió del servicio de varios abogados.

Y es que, hoy en día en el ámbito electrónico y los juicios en línea facilitan muchísimo la revisión de los expedientes, apuntó. Debido a ello, el área laboral se ha visto reducida quitándole en este caso una oportunidad de trabajo a quien profesa la abogacía.

Agregó que es indispensable el uso de los medios electrónicos como las computadoras, las tabletas, los teléfonos celulares, sobre todo en los casos de juicios en línea, que cada día se ven más en el tema federal, aunque en el estatal todavía no hay mucho avance.

Antes era un 50 por ciento el uso de este esquema, pero en la actualidad es de más del 80 por ciento, ya que no solo se trata de la presentación de los escritos, sino también se usan para la promoción o para los juicios en línea en donde todo lo escrito queda inutilizado, reconoció.

Respecto a los rezagos, puntualizó que siguen todavía, luego que durante la pandemia prácticamente se paralizaron las promociones. Debido a ello, hay en los aplazamientos, en las resoluciones de las sentencias y en otros aspectos, pero todo esto también se debe a la carga de trabajo que hay en las oficinas del ramo. EL ORBE / Nelson Bautista