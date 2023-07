En Chiapas Están Sentadas las Bases Para que el Pueblo Reciba Mejores Servicios de Salud

*Destaca el Dr. Pepe Cruz.

Berriozábal, Chiapas; 13 de Julio de 2023.- En Chiapas ya se sentaron las bases y se ha marcado la brecha para transitar en el camino de la transformación para que el pueblo reciba lo que se merece, no sobras, no dádivas, sino servicios médicos de calidad, resaltó el secretario de Salud estatal, doctor Pepe Cruz, al dar el banderazo de arranque a los convoyes de la salud que brindarán atención en las regiones Metropolitana, Valles Zoque, De los Llanos y Mezcalapa.

“Para que un Estado crezca con unidad es necesario avanzar de la mano del pueblo, no separados, no divididos, para así lograr un Chiapas más próspero para todas las familias”, destacó el encargado de la política sanitaria estatal, al tiempo de mencionar que cada convoy de la salud está compuesto por 14 camiones, los cuales atenderán a más de 70 personas al día”.

Ante más de 6 mil personas y acompañado del presidente municipal de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez, el doctor Pepe Cruz señaló que en los municipios, localidades o colonias donde han arribado los 140 camiones desde su puesta en marcha, se ha visto una mejoría en la calidad de vida de los habitantes, ya que se detectan, controlan y da seguimiento a diversos padecimientos.

El Secretario de Salud del Estado exhortó a la población de Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Fernando, Suchiapa, Ocozocoautla, Emiliano Zapata, Jiquipilas y Cintalapa para que acudan a recibir los servicios de consultas médicas y odontológicas, estudios de laboratorio, ultrasonido pélvico y obstétrico, mastografías, rayos X, electrocardiograma, estudios de calcio en los huesos, optometría, pediculosis, farmacia y ambulancia de traslado.

Puntualizó que desde el pasado 11 de julio y hasta el 15 julio, los 10 convoyes de la salud estarán en el centro de salud de Berriozábal, en el parque de la colonia Julián Grajales de Chiapa de Corzo, en la tercera sur a un costado del parque de Suchiapa, en la explanada de la feria en Ocozocoautla, en el parque central de Emiliano Zapata, en el parque central de Chiapa de Corzo, en el parque de la colonia Ciudad Maya de Berriozábal, en el parque central de San Fernando, en la Unidad Deportiva de Jiquipilas y en el parque central de Cintalapa.

En el evento también estuvieron presentes el presidente municipal de Suchiapa, Alexis Nucamendi Gómez; el presidente municipal de Jiquipilas, César Hugo Lázaro Rodríguez; el presidente municipal de Ocozocoautla, Javier Alejandro Maza Cruz; el presidente municipal de San Fernando, Juan Antonio Castillejos Castellanos; diputada del Distrito II Tuxtla Poniente, Flor de María Esponda Torres; diputado del Distrito I de Tuxtla oriente, Felipe Granda Pastrana y la jefa del Distrito de Salud número 1, Brenda Guadalupe López Paniagua. Boletín Oficial