Donación de Órganos y Tejidos, un Regalo de Vida: IMSS Chiapas

En el marco de la Semana Nacional de la Donación de Órganos, del 25 al 29 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas llama a la población en general a hacer conciencia acerca de la importancia de este gesto altruista.

El médico José Antonio González Gómez, coordinador Hospitalario para la Donación de Órganos y Tejidos para Trasplantes, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, expresó que la donación permitirá a las personas con enfermedades terminales como las renales crónicas, pulmonares, cardiovasculares, hepáticas y padecimientos de la córnea tener oportunidades de vida.

“La mayoría de las personas que requieren de un trasplante son aquellas que, por alguna enfermedad, como infecciones o por accidente, tuvieron una falla orgánica renal, hepática o del tejido como lesión corneal; al igual que daño al corazón que no se puede curar con tratamiento farmacológico o un dispositivo”, mencionó.

El especialista recordó que los órganos que se pueden donar son: corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas e intestino; en tanto que los tejidos susceptibles a donación son córneas, piel, tendones, cartílago, vasos sanguíneos, válvulas cardiacas y tejido músculo esquelético.

Por otra parte, destacó que el Seguro Social es la institución de salud que más donaciones y trasplantes de órganos y tejidos registra al año en el país; de hecho, cuenta con una red hospitalaria de donación conformada por 76 unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención con licencia para realizar la procuración de los órganos.

González Gómez recordó que, desde septiembre de 2022, el HGZ No. 1 cuenta con la licencia sanitaria para realizar procuración de órganos y tejidos que expide la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Comunicado de Prensa

Las personas que deseen ser donante voluntario pueden registrarse en la página del Centro Nacional de Trasplantes www.gob.mx/cenatra y expresar a sus familiares directos esta decisión, para que en caso de llegar el momento o bien la circunstancia de ser potencial donador, la familia esté enterada por completo de este deseo y lo respeten.

También pueden manifestar su voluntad al firmar una tarjeta de donador voluntario disponible en la página www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, donde se podrá registrar la persona interesada para acreditarse.

